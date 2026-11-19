IT之家 11 月 19 日消息，阿维塔 06T 宣布将增推一款 Max 先锋版车型，上市时间定在 11 月 25 日。

从销售渠道透露的信息看，Max 先锋版的定位介于现有 Elite 版与 Max 版之间，核心思路是在保留高阶智驾硬件的同时，对部分舒适性配置做减法，以拉低 Max 系列的门槛。IT之家注意到，目前在售的阿维塔 06T Max 双电机纯电版指导价为 23.99 万元，Elite 双电机纯电版为 21.99 万元。

配置层面，Max 先锋版搭载 896 线激光雷达和华为乾崑 ADS 5 辅助驾驶系统。在 06T 车系中，896 线双光路图像级激光雷达此前主要配备于 Max 及以上版本，Elite 版采用的是融合舱内激光视觉的方案。

与在售 Max 版的主要差异集中在舒适与便利配置上：Max 先锋版取消了主驾零重力座椅和电吸门，但保留副驾零重力座椅。座舱方面，新车继续搭载鸿蒙座舱，采用 16 扬声器音响系统。

动力部分，Max 先锋版为纯电车型，预计沿用 Elite 版的 75.47kWh 电池包，CLTC 纯电续航 652km，搭载总功率 450kW 的双电机，0-100km/h 加速 3.74 秒。

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