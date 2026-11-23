IT之家 11 月 23 日消息，长城汽车旗下全新中型轿车欧拉 7 已上市，新车共推出 5 款配置车型，官方指导价为 11.98 万 —16.98 万元，叠加 6000 元增换购补贴后，限时焕新价下探至 11.38 万 —16.38 万元。

IT之家注意到，欧拉 7 提供旅行版和轿跑版两种车身形态可选，两款车型均延续欧拉家族式设计语言，前脸采用封闭式格栅与圆形大灯的组合，辨识度较高。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4820mm、1870mm、1520mm，轴距达 2870mm。

车侧保留传统结构车门把手，轮毂则提供密辐式与亮黑色两种样式供消费者选择。尾部设计上，两种车身形态采用相同样式的尾灯组，与前脸形成呼应。配色方面，欧拉 7 将提供天际橙、月影灰、碧海绿、云舒白、极光紫共五款颜色。

旅行版与轿跑版在内饰设计上保持一致，均采用环抱式座舱，配备三辐式多功能方向盘、全液晶仪表及悬浮式大尺寸中控屏，中控台 T 字区域设置了手机无线充电面板与双杯架。

辅助驾驶系统是欧拉 7 的一大看点。新车提供视觉方案与激光雷达方案两种选择，其中激光雷达版配备由 1 颗 192 线激光雷达、3 颗毫米波雷达、11 颗高清摄像头及 12 颗超声波雷达构成的 27 颗高精感知硬件，可实现车位到车位辅助驾驶、城市 NOA 与高速 NOA 等功能。

动力部分，目前仅有旅行版车型完成工信部申报。其采用双电机布局，前电机最大功率 160 千瓦，后电机最大功率 150 千瓦，系统总功率约合 422 马力。电池方面，依据此前发布的减免车辆购置税新能源汽车车型目录（第三十二批），欧拉 7 将提供 58.3kWh 和 68.9kWh 两种容量电池组，对应 CLTC 纯电续航里程分别为 535km、560km 和 630km。