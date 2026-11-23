IT之家 11 月 23 日消息，据路透社当地时间 18 日报道，STMicroelectronics（意法半导体）高管 Remi El-Ouazzane 同日出席投资者活动时表示，该企业计划在 2025~2028 年期间实现 STM32 系列 MCU（微控制器） / MPU（微处理器）收入的翻倍。

Remi El-Ouazzane 预计，意法半导体在通用 MCU 领域的份额有望从当前的 23% 增长至 2030 年的 25~30%。该企业在这一市场的市占复苏较此前预计提前约一年，但 2026Q3 的细分营收仍低于 2023 年时的峰值。

意法半导体最近预计数据中心业务可在 2026 年带来 13 亿美元营收，而在 2027 年这一数额有望突破 20 亿美元。尽管数据中心需求将推动企业整体营收增长超一成，但其它领域营收也有相当程度的提升。

此外，意法半导体还在扩大其在中国的市场份额。本土化供应链就是其采取的具体举措之一。

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