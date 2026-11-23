IT之家 11 月 23 日消息，微软宣布将为 Microsoft 365 数据库管理软件 Access 中的多种窗体控件引入 Corner Radius（圆角半径）属性功能，允许用户自定义界面元素的圆角半径，从而改善界面外观。

微软表示，目前 Corner Radius 属性支持文本框、组合框、列表框、选项组、矩形、标签、图像控件、现代图表、附件控件和子窗体控件等 10 类元素。后续命令按钮和切换按钮也将引入 Corner Radius 属性，以便与其他控件保持一致。

在支持该属性的窗体控件中，用户可以通过属性表设置 Corner Radius 数值，使用大于或等于 0 的整数控制圆角程度。其中，数值设为 0 时保留原有直角设计；设置为 4 或 6 时会呈现较为轻微的圆角效果；设置为 8、12 或 16 时，圆角会更加明显；如果使用较大的数值，控件则会根据自身尺寸呈现所能实现的最大圆角效果。此外，用户还需要将 Special Effect（特殊效果）设置为 Flat（平面），才能正常显示圆角边框。

微软还确认，该属性同样支持通过 VBA 调用。由于 Corner Radius 默认值为 0，因此现有窗体和控件不会受到此次更新影响，仍将保持原有的直角外观，不会出现兼容性问题。

目前，想要体验该功能的 Microsoft 365 用户，需要安装以下预览版本之一：Beta 频道用户需要升级至 Version 2612（Build 16.0.20715.20004）；Current Channel（Preview）频道用户则需要安装 Version 2611（Build 16.0.20625.20102），之后即可自行调整圆角效果。