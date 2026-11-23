IT之家 11 月 23 日消息，荣耀未来会不会推出自己的子品牌？在今日的荣耀新品发布会媒体访谈中，荣耀 CEO 李健给出了回应：荣耀已有多个定位清晰的产品系列，可以在合适的时候推出自己的子品牌。

李健进一步表示，荣耀只是在等待合适的时机。不过，现场并未公布具体名称、推出时间，也没有透露是否会从现有产品系列中拆分。

据IT之家今日早些时候报道，在谈及华为推出子品牌星芒一事时，李健称，对荣耀不用有任何担心，现在的荣耀不是六年前的荣耀，荣耀已经走出了自己的道路。

他直言，越有竞争，越有挑战越兴奋，荣耀期待的是百花齐放，让消费者有更多的选择。此前还有博主询问荣耀关海涛，华为推出子品牌星芒会不会对荣耀有影响？关海涛对此回应称：欢迎星芒，一起荣耀！这件事最大的意义，就是让大家知道荣耀是荣耀。

延伸阅读 华为子品牌 OSTA 星芒于 2026 年 11 月 20 日正式发布，品牌首款鸿蒙 AI 手机 OSTA O1 Pro 同步登场，首发限时优惠价 5499 元起。OSTA 星芒是面向先锋探索者的鸿蒙 AI 全场景科技品牌，秉持“Come as you are，自有光芒”的品牌主张，与华为主品牌共享技术底座、统一品质标准。该机提供星芒紫、星云白、星空黑三款配色，搭载麒麟 9030S 芯片与 HarmonyOS 7 AI 先锋版。 李健口中“六年前的荣耀”，指的是荣耀的独立。2020 年 11 月 17 日，华为投资控股有限公司宣布整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司，共有 30 余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购。交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。荣耀品牌诞生于 2013 年，独立前始终面向年轻人、坚持中低端价位。 目前荣耀各产品系列的定位有所不同：Magic 系列是综合性能旗舰，数字系列主打影像，GT 系列主打性能与游戏，X 系列主打中端市场，畅玩系列主打入门款普惠科技，此外还有主打长续航的 power 系列。李健表示，上述任意一个系列都可独立做成子品牌。 在战略层面，荣耀于 2025 年 3 月正式发布阿尔法战略，计划五年投入 100 亿美元，分三步向全球领先的 AI 终端生态公司转型：从打造智慧手机、构筑智慧生态，到共建智慧世界。截至 2025 年，荣耀全球研发团队人员占比超过 70%，研发投入占营收比重高达 11.5%，累计获得 AI 相关专利已超过 2100 项。 此次李健作出回应的发布活动为“荣耀 700 系列追光之旅暨全场景新品发布会”，除手机外，荣耀手表 Fit 6 等全场景新品也在同期亮相。

华为鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会专题