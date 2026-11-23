IT之家 11 月 23 日消息，在今天的荣耀 700 系列追光之旅暨全场景新品发布会上，荣耀官宣推出 HONOR LIFE FlyPods X10 Pro 半入耳式降噪耳机，建议零售价 199 元、国补价 179.1 元。

据介绍，HONOR LIFE FlyPods X10 Pro 半入耳式降噪耳机严格遵循人体工学设计，单耳重约 4.1g，主打零压感贴合耳部轮廓，号称“久戴不累”。

耳机搭载 12mm 大尺寸动圈单元，拥有 HiFi 级类金刚石碳振膜，升级 LHDC 高清解析，拥有 Hi-Res 高清音质认证。

HONOR LIFE FlyPods X10 Pro 半入耳式降噪耳机至高支持 52dB 深度降噪，搭配充电仓使用续航可达 50 小时。另外，耳机提供星夜黑、破晓金和皓月白三款配色，并支持 AI 智能翻译功能。

IT之家附 HONOR LIFE FlyPods X10 Pro 半入耳式降噪耳机核心亮点如下：

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