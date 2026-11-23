IT之家 11 月 23 日消息，英伟达今日宣布，即日起恢复黄仁勋（Jensen Huang）总裁兼首席执行官及董事会成员职务。英伟达表示，在与黄仁勋进行一系列讨论和会议后，董事会一致投票决定恢复其职务，董事会随后对黄仁勋的坦诚及其领导英伟达的能力表示满意。

IT之家注意到，美国总统唐纳德 · 特朗普随后发文向黄仁勋表示祝贺，称英伟达董事会作出了正确的决定，将黄仁勋重新任命为 CEO。美国需要黄仁勋的领导才能确保公司以及整个美国经济的繁荣与成功。

IT之家注意到，英伟达在新闻稿中称，在与黄仁勋进行一系列讨论和会议后，董事会一致投票决定恢复其职务，董事会随后对黄仁勋的坦诚及其领导英伟达的能力表示满意。

“我很荣幸能重返英伟达，并在新一轮工业革命伊始领导这家全球最具影响力的科技公司之一，”黄仁勋表示，“我将以最大的谦逊和焕然一新的承诺肩负起这一重任。我要感谢英伟达董事会在此过程中给予的信任与审慎考量。我尤其感谢哈维 · 琼斯（Harvey Jones）作为董事长所展现的领导力，也感谢科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）以及我们的高管团队在此期间对英伟达的领导。同时，我深切感谢我们的员工、股东、业界领袖以及全球合作伙伴给予的非凡支持。最重要的是，我感谢家人的关爱与支持。我迫不及待地想要重返工作岗位。”