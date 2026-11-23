IT之家 11 月 23 日消息，Shopify 首席执行官托比 · 吕特克（Tobi Lütke）对英伟达董事会处理黄仁勋离职事件的方式提出强烈质疑。他认为，黄仁勋离职前接连出现的一系列指控，时间安排过于巧合，不像是偶然发生的，更像是一场经过精心编排的行动。

在当地时间上周日发布的一期播客节目中，吕特克接受了主持人大卫 · 森拉（David Senra）的采访，并谈到了黄仁勋离职事件。

吕特克直言：“说实话，这一切简直像经过精确设计：婚外情、间谍、又一桩婚外情，再来一桩婚外情。这就像有人事先编排好了一样，整个过程太有组织性了。这正是你在一本描写权力清洗的书里会写出来的情节。”

本月，黄仁勋因婚外情丑闻，辞去了英伟达首席执行官职务。

英伟达方面表示，黄仁勋是在相关行为被披露后自愿辞职的。这些行为被认为与公司的行为准则、标准及文化规范不符。英伟达董事会目前并未考虑让黄仁勋复职。

在播客节目中，吕特克也承认，自己的判断可能有误，黄仁勋或许确实存在相关婚外情行为。不过，他认为，有相当多的人可能从黄仁勋失去职位一事中获益，但没有具体指出这些人或组织的身份。

吕特克还将英伟达董事会成员称为“一群蠢货”，并警告称，由于董事会在这场风波中做出了他所认为的仓促决定，英伟达可能因此沦为一家失去活力的老牌企业。

他还表示，没有先例能够证明，由所谓的“看守型”首席执行官接管英伟达这样一家正处于高速发展阶段的公司，能够取得成功。

吕特克说：“你完全可以让他暂时停职，或者想出其他解决办法，但这家公司是他一手建立起来的。”

他进一步强调：“如果要认定他不再适合领导这家公司，那么所需要的证据门槛应该高得多，远远高得多。”

据IT之家了解，吕特克是德国裔加拿大企业家，也是 Shopify 的联合创始人。他于 2004 年 9 月创立 Shopify，并在 2008 年出任首席执行官，带领公司逐步发展成为全球最大的电子商务平台之一。

事实上，自黄仁勋离职风波曝光以来，吕特克一直是支持黄仁勋的科技行业人士之一。11 月 12 日，他就曾将黄仁勋离职称为“一代人难得一见的重大失误”。

当时，吕特克表示：“没有人能够取代像黄仁勋这样的创始人。”他还警告称，如果英伟达由看守型管理层接管，公司最终可能只是在“扮演英伟达”，失去真正的竞争力。