IT之家 11 月 24 日消息，英伟达官方 11 月 23 日宣布，公司董事会已一致投票决定，即日起恢复黄仁勋的总裁、首席执行官及董事职务。

对此，美国总统唐纳德 · 特朗普当地时间周一早晨接受 CNBC 电话采访时表示：“是我说服了他们，昨天说服他们比一周半前容易多了。”

据知情人士透露，特朗普政府高级官员当地时间周五晚间联系了英伟达董事会。白宫出面后，英伟达董事会联系了黄仁勋参加周六和周日的会议，讨论他可能回归的问题。

据接近黄仁勋的消息人士透露，在过去一周英伟达股价下跌超过 25% 的背景下，英伟达董事会曾积极与多位主要科技公司 CEO 进行电话沟通，这些 CEO 都支持黄仁勋重返英伟达。

特朗普还表示，黄仁勋脑子里构思着其他人无从知晓的下一代芯片方案，包括他在内都无法理解。“Blackwell 这类顶尖芯片很难被仿制。以前我听说它领先业界十年，现在或许是两到四年，但无论如何，它的技术壁垒极高，别人抄不走。我有一个朋友，做汽车脚垫生意，产品一推出很快就被仿冒，竞品直接改个名字抄袭。影视行业也是，一部新电影上线，24 小时之内盗版就遍布全球，盗版问题泛滥。但高端芯片不一样，顶尖芯片不存在轻易仿制的可能，不是不想抄，是根本做不到。我问过黄仁勋，为什么没人像仿其他产品一样盗版芯片？他说没人具备对应的脑力和技术。而且他脑海里还有远超 Blackwell 的新一代芯片蓝图。”

IT之家注意到，黄仁勋回归后，特朗普发文向黄仁勋表示祝贺，称英伟达董事会作出了正确的决定，将黄仁勋重新任命为 CEO。美国需要黄仁勋的领导才能确保公司以及整个美国经济的繁荣与成功。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。