IT之家 11 月 24 日消息，铭瑄 (MAXSUN) 本月 19 日推出了英特尔 FCLGA1851 平台主板新品 MS-Terminator Z890-C WIFI。这一型号在电商平台标价 1249 元，11 月 27 日 20:00 开售。

MS-Terminator Z890-C 基于 8 层 PCB，导入背钻工艺，搭载 10+1+1 相 SPS 供电，提供 4 条内存插槽、4 条物理全长 PCIe 插槽、4 个 M.2、1 个 SFF-8654、4 个 SATA，还有 2.5GbE 和 Wi-Fi 6E 支持。

此外，这款主板供电覆盖大面积散热装甲和导热硅条；配备 M.2 金属散热片；提供分布式 Debug 诊断灯和 CLR_CMOS 按键。

内存：

4× DDR5 UDIMM，支持 8800 MT/s 超频。

PCIe 插槽：

PCIe Gen5 ×16（处理器），支持 8+8 / 8+4+4 拆分；



PCIe Gen4 ×1（芯片组）；



PCIe Gen4 ×4（芯片组）；



PCIe Gen4 ×1（芯片组）。

存储：

M.2 2242 / 2280，PCIe Gen5 ×4（处理器）；



M.2 2242 / 2280 / 22110，PCIe Gen4 ×4（处理器）；



M.2 2242 / 2280 / 22110，PCIe Gen4 ×4（芯片组）；



M.2 2242 / 2280 / 22110，PCIe Gen4 ×4（芯片组）；



SFF-8654 4i，PCIe Gen4 ×4 / 4× SATA III（芯片组）；



4× SATA III 6Gbps（芯片组）。

网络：

有线：瑞昱 RTL8125D，支持 2.5GbE；



无线：联发科技 MT7902，支持 Wi-Fi 6 & 蓝牙 5.2。

音频：

瑞昱 ALC897 CODEC。

外部 I/O：

板内接口：1× USB-C 20Gbps、1× 一分二 USB-A 5Gbps、2× 一分二 USB-A 480Mbps；



后部接口：1× HDMI 2.1、1× DisplayPort 1.4、8× USB-A 5Gbps、1× 2.5GbE RJ-45、一对 Wi-Fi 天线插孔、3× 音频插孔。

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