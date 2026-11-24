IT之家 11 月 24 日消息，半导体测试设备制造商 Advantest（爱德万测试）当地时间昨日宣布成为今日开始举行的《CS2》电子竞技赛事 PGL Major 新加坡 2026 的官方合作伙伴，这也是其首次通过电竞合作正式进军电竞行业。

半导体产业链企业支持电子竞技早有记录，经典的英特尔极限大师赛 (IEM) 便源于此类合作。但之前选择赞助的多是拥有直接 toC 业务的公司，像 Advantest 这样的纯粹 toB 企业仍属罕见。

新闻稿表示：

在电子竞技中，每一秒都至关重要。玩家依赖于能够满足世界级游戏需求的先进技术，从处理瞬息万变的决策到清晰的画面和流畅的帧率，无一例外。作为半导体测试技术领域的全球领导者，Advantest 致力于确保驱动当今游戏体验的芯片能够提供玩家在最高水平竞技中所需的速度和可靠性。

Advantest 新加坡公司首席执行官兼执行董事 Ricky Sim 表示：