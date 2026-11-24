IT之家 11 月 24 日消息，知乎 11 月 23 日发布自愿公告，宣布知乎参投的天津砺思星深股权投资合伙企业已通过中间主体间接投资 DeepSeek，取得低个位数百分比股权。

知乎董事会认为，基金投资于 DeepSeek 以及本公司通过基金拓宽参与优质人工智能及科技企业投资机会的渠道，同时还能进一步加深对人工智能技术、产品演进和商业模式发展的理解，两者在战略上是一致的。

消息公布后，知乎港股股价今日大涨 10%；美股隔夜收盘价 2.35 美元，涨约 15.76%。

工商信息显示，DeepSeek 运营主体杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司近日完成工商变更，新增股东杭州程砚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

IT之家查询国家企业信用信息公示系统获悉，杭州深度求索注册资本由 1644.7496 万元增至 1991.8707 万元，增加 347.1211 万元，增幅约 21.1%。

据证券时报援引知情交易人士消息，DeepSeek 本轮融资募资规模区间在 1000 亿元至 1055 亿元，投后估值约 6155 亿元。叠加 2026 年 6 月首轮约 510 亿元融资，市场测算其短时间内两轮累计吸纳资金将超 1500 亿元。

据测算，梁文锋直接及间接持股比例合计约 67.42%，千亿资本入场并未改变控制权归属。

作为新增股东的持股平台，杭州程砚也同步完成工商变更，登记出资额增至 343897.9 万元，同时新增 31 家合伙人。目前，杭州程砚合计拥有 32 名合伙人，杭州程策商务咨询有限公司仍担任执行事务合伙人。