IT之家 11 月 24 日消息，尼康今天宣布，ZR 全画幅无反相机 2.00 固件现已开放下载。本次更新将让 H.265 视频格式支持 RED 色彩科学，高 ISO 降噪可选择 4 档程度。（下载链接：https://downloadcenter.nikonimglib.com/zh-cn/download/fw/611.html）

本次更新的详情内容可移步IT之家先前报道查看。更新前请准备好相机和一张 microSD / CFB / XQD 卡，并确保相机固件为 1.11 版本。当安装了 Z 卡口尼克尔镜头以外的镜头或 FTZ II / FTZ 以外的卡口适配器时，请勿更新照相机固件，否则可能会导致照相机故障。

IT之家附更新教程如下：

将以下固件文件下载至计算机。 请确保您的计算机上有已下载的固件文件“ ZR__0200.bin”

使用读卡器将“ZR__0200.bin”复制到已在照相机中格式化过的存储卡。 注意：请务必将固件复制到存储卡的根 (最顶层) 目录下。若新固件被放置于根目录下的某个文件夹中, 照相机将无法识别。

将存储卡插入照相机并开启照相机。

在 [ 设定菜单 ] 中选择 [ 固件版本 ] 并按照屏幕上的指示说明完成固件更新。

更新完成后, 关闭照相机并取出存储卡。

确认固件已更新至新版本。

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