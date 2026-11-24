IT之家 11 月 24 日消息，百度今日宣布文心 5.5 Flash Preview（ERNIE 5.5 Flash Preview）正式开源，采用 Apache 2.0 协议，模型权重与配套资源已上架 Hugging Face 和 ModelScope。开发者可在本地部署与二次开发，支持 vLLM、SGLang 等主流推理框架。

文心 5.5 Flash Preview 于 11 月 11 日发布，是基于此前开源的文心 5.5 Flash Base 的首个后训练版本。

该模型采用 MoE 架构，总参数量 2800 亿，每个 Token 激活 140 亿参数，支持最长 100 万 Token 上下文，官方定位偏向编程、3D 建模、知识工作与内容创作场景。

基准测试结果呈现出一条并不均衡的曲线。在偏 Agent 与业务流自动化的 AutomationBench 上，文心 5.5 Flash Preview 得分 61.9，在对比模型中高于 Claude Opus 5.5（58.0）与 DeepSeek V4.1 Flash 1017（57.2）。

另外，其 Terminal-Bench 4.0 得分 46.5，低于 Claude Opus 5.5 的 63.6 和 GPT-6.1 Sol 的 56.1，但高于 DeepSeek V4.1 Flash 的 40.9。DRACO 与 APEX-Agents 1.1 两项则落后于 Hy4 与 Claude Opus 5.5。

在 CodeArena WebDev 榜单中，该模型以 1668 分位列开源模型第二、国产模型第四，分数略高于 DeepSeek-V4.1-Flash 的 1664 分和 Kimi K3 的 1658 分，与 Qwen3.8-Max 的 1670 分接近。

生成速度方面，官方数据为每秒超过 200 个 Token。MoE 架构下 2800 亿总参数中每 Token 仅激活 140 亿，是其维持较高解码速度的结构性原因。

百度此前已将文心 5.5 Flash Base 以同一协议开源，Preview 版本的跟进使这一模型系列从基座到后训练权重形成了完整的开放链条。

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