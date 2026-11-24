IT之家 11 月 24 日现场消息，在今天下午的 HUAWEI Mate X8 及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了 Mate X8 大折叠旗舰手机，定价 12,999 元起。

华为 Mate X8 大折叠手机各规格版本售价如下：

12GB+256GB：12,999 元

12GB+512GB：13,999 元

16GB+512GB 典藏版：15,999 元

16GB+1TB 典藏版：16,999 元

16GB+2TB 典藏版：20,999 元

据介绍，华为 Mate X8 分标准版和典藏版，采用“钇晶宝石嵌入寰宇星环”的设计思路，轴盖处还有鎏光腰线，提供紫金锦、青云锦、丹霞锦、苍穹黑、雪域白五款配色。

新机展开态厚度约 4.2mm、折叠态厚度约 8.95mm，是华为史上最薄的折叠屏手机。

新机外屏搭载第二代灵珑屏，1% APL 峰值亮度达 12000nits、20% APL 峰值亮度达 6000nits；内屏采用新一代超高亮发光材料，1% APL 峰值亮度达 8000nits、20% APL 峰值亮度达 4500nits。

华为 Mate X8 全系搭载麒麟 9050 Pro 逻辑折叠 τ 芯片，整机性能提升 31%；集成灵犀 CPU、马良 GPU 和达芬奇架构 NPU，其中马良 GPU 计算单元与缓存翻倍，NPU 支持在端侧部署 30B 参数的混合专家架构大模型。

麒麟 9050 系列芯片混合键合＞5000 万、有效信号互连＞500 万条，同时晶体管密度暴涨 53.5%。芯片的灵犀 CPU 最高频率提升 12.7%、大核能效提升 41%；马良 GPU 性能提升 40%、能效提升 45%；达芬奇架构 NPU 算力提升 140%、能效提升 66%。

新机搭载蜂窝 Wi-Fi 融合天线，支持智能调度，天线面积扩大 3 倍、信号强度提升 2dB；支持 5A 速度，对比 A 手机 18 Pro Max，高铁视频会议流畅度提升 38%、离开电梯信号恢复回网速度提升 90%、WiFi / 蜂窝网络切换速度提升 88%、演唱会发送视频速度提升 39%、弱信号看直播流畅度提升 63%。

另外，华为 Mate X8 还支持 4mic 全空间拾音，人声识别能力 94%、识别距离达 8 米。

IT之家注意到，新机影像也迎来大升级，搭载 5000 万像素连续可变光圈 OIS RYYB LOFIC 18EV 超高动态摄像头 + 5000 万像素 RYYB F2.2 大光圈超大光圈潜望式长焦 + 4000 万像素 RYYB 高动态超广角摄像头 + 第三代红枫原色摄像头。

余承东宣布，新机拥有超越直板机的影像能力。

值得一提的是，华为 Mate X8 还支持四卡三待通信能力。

在影像玩法上，新机支持 XMAGE 智拍、AI 超清增强、3D 动态照片、小艺修图、圈选生图等功能。另外，Mate X8 还支持搭配三方软件实现大屏专业拍摄、大屏专业修图等功能。

余承东还宣布，Mate X8 全系支持睿影 Z10 模块相机。

据IT之家了解，华为睿影 Z10 模块相机代号“金刚”，集成红枫等多种传感器，支持与手机 SoC 协同，通过软硬芯 AI 协同 + 智能融合对焦，实现对焦快、准、稳；拥有独立光学防抖模块，与麒麟芯片协同，可实现旗舰级防抖体验。

华为 Mate X8 预装鸿蒙 HarmonyOS 7 系统，支持沉浸光感、天气运镜、3D 空间壁纸、智感握姿、全景多窗、伴随式 AI 等特色功能。

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