IT之家 11 月 24 日消息，华为维感 G1 持续葡萄糖监测系统（CGM）今日 10:08 正式开启预售，官方定价为 329 元，首发价 299 元，12 月 11 日正式开售，赠 16 天活力人生会员（设备绑定 2 小时内自动激活）。除了单盒装外，华为还提供多个套装可选：

单盒装持续测糖最长 16 天 299 元

2 盒装持续测糖最长 32 天 569 元

4 盒装持续测糖最长 64 天 1106 元

6 盒装持续测糖最长 96 天 1639 元

华为维感 G1 采用隐藏针一体式免组装设计，助针器与发射器集成于一体，开盖后只需一贴一压即可完成佩戴，无需用户额外组装；该产品支持蓝牙 5.3 和低功耗蓝牙，兼容 HarmonyOS 3.0 及以上、Android 9.0 及以上 iOS 13.0 及以上系统。

据介绍，其传感器直径仅 2.08 厘米，轻至 1.5 克，薄至 2.9 毫米，隐蔽性佳，日常佩戴几乎无感，支持洗澡、游泳等场景使用。

该产品佩戴完成 30 分钟初始化后开始出值，出值间隔为 1 分钟，单支传感器最长可使用 16 天，全程无需用户校准。其血糖监测 MARD（平均绝对相对差）值为 7.06%，监测数据精度稳定可靠。

用户可通过华为手机、华为手表多端实时查看当前血糖值、今日血糖达标率、平均血糖、最高与最低血糖等数据，当出现高血糖、低血糖、紧急低血糖等异常状况时，设备会及时向手机、手表发送消息提醒，帮助用户快速掌握血糖状态。

配套的健康服务覆盖全流程控糖管理，提供科学控糖食谱、拍照饮食记录、餐后血糖分析、食物升糖榜等功能，还可依托 AI 能力将血糖波动与睡眠、饮食、运动等事件关联分析，给出综合参考建议，辅助用户优化日常饮食与生活习惯。

血糖健康研究板块新增糖尿病风险评估（高筛）、高血糖事件评估能力，可对血糖风险进行提前筛查与监测，帮助用户更早了解自身血糖健康隐患；同时设备支持家庭空间远程守护，亲属可远程查看家人的连续血糖数据，出现血糖异常时也会同步推送提醒，方便及时照护家中长辈。

该产品已获得国家药品监督管理局三类医疗器械注册证（注册证编号：国械注准 20263072228），可用于糖尿病成年患者（≥18 岁）的组织间液葡萄糖水平连续或定期监测。需要注意的是，本品属于第三类医疗器械，拆封后不适用七日无理由退货，设备需贮存于 4℃ ~ 30℃ 的室内环境中。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。