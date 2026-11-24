IT之家 11 月 24 日消息，为了减少资源浪费，日产正在尝试一种颇为特别的汽车制造方案：将原本可能被丢弃的菠萝叶加工成纤维材料，用于制造汽车引擎盖等车身面板。

这项技术由日产与一家名为 Food Reborn 的公司合作开发。双方希望将农业生产过程中产生的废弃物转化为高性能汽车材料，为汽车制造业探索更环保的材料选择。

日产负责技术开发的公司高管富田达三（Tatsuzo Tomita）表示：“我们开发了一种新型纤维增强复合材料，利用了通常不会得到充分利用、最终被丢弃的菠萝叶。这种可持续复合材料不仅环保，还具备满足赛车运动等严苛环境需求的高性能。”

他还表示，这项成果体现了日产作为汽车制造商的技术优势，尤其是公司不仅能够开发新技术和新材料，还具备将其真正应用于汽车、最终为消费者创造价值的能力。日产将继续通过技术创新创造新的价值，推动可持续社会建设。

Food Reborn 首席执行官兼代表董事宇田悦子（Etsuko Uda）则表示，将菠萝叶等农业副产品转化为汽车和体育用品所需的高性能材料具有重要意义。公司将继续致力于挖掘这些材料的更多应用潜力。

虽然双方的表述带有不少企业宣传色彩，但这项技术确实有其独特之处。

具体来说，新型车身面板将日常植物材料融入自身结构。其制造过程并不简单：首先从菠萝叶中提取纤维，将这些纤维加工成扁平纱线，再编织成织物，最后通过树脂将织物制成复合材料。

IT之家注意到，这一工艺与碳纤维材料的制造方式有一定相似之处。菠萝叶的优势在于来源广泛、容易获取，而且能够被加工成适合制造复合材料的纤维形态。

日产表示，最终制成的材料能够降低对环境的影响。与此同时，日产还将相关制造技术授权给 Food Reborn，由后者承担部分生产工作。

目前，双方尚未透露这种材料是否会真正应用于量产车型，但不排除部分产品率先用于赛车。赛车运动一直是汽车制造商测试新技术的重要场景，许多尚未成熟的技术都会先在赛道上接受考验，再考虑应用于量产汽车。

事实上，日产和 Food Reborn 并不是最早尝试使用特殊材料制造汽车车身面板的企业。许多汽车爱好者都听说过“木质旅行车”（Woody）这一称呼，它指的是车身大量采用木材制造，或在车身外部使用真正木质面板的汽车。这类设计如今早已不再流行，但汽车制造商探索特殊材料的历史远不止于此。

20 世纪 20 年代，Weymann 公司就曾使用涂层织物作为汽车车身的外层材料。更有意思的是，这种织物本质上类似于人造皮革。换句话说，当时已经有人尝试制造外观类似皮革的汽车车身。

到了 20 世纪 40 年代，福特甚至试验过使用大豆衍生塑料制造汽车车身面板。多年以后，土星汽车（Saturn）在量产车型上采用了注塑热塑性塑料面板。丰田也曾探索过塑料车身技术。

由此可见，利用特殊材料制造汽车车身并不是什么新鲜事。如今，日产只是找到了另一种颇具潜力的实现方式：让原本可能被浪费的菠萝叶，成为汽车制造业的可持续材料。