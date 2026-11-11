日产 2027 财年上半年归母亏损 397.05 亿日元，同比收窄 82.11%

IT之家 11 月 11 日消息，日产今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）上半年（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）业绩报告：

资产负债率 ：73.73%，较上财年末提高 0.19 个百分点

AI 解读

本次 2027 年 3 月期中间期业绩，合并营业收入重回正增长、营业利润大幅扭亏，全年业绩预期与此前披露值保持一致，未作修正，整体业绩改善幅度符合公司此前的复苏计划节奏。

公司与本次财报核心亮点

日产汽车是总部位于日本横滨的全球性整车制造企业，业务覆盖乘用车、商用车研发生产与汽车金融服务，本次披露的是 2027 年 3 月期（日本会计年度）上半年合并决算业绩快报。

营业收入： 本期实现营业收入 6.07 万亿日元（现汇率约合 2,559.72 亿元人民币），同比 8.8%，全球终端销量 4259 万台（行业整体口径），公司自身全球销量 141 万台，同比分别下滑 2.4%、4.7%，收入增长主要受益于日元贬值带来的换算增益与销售结构改善。

盈利表现大幅修复： 营业利润达到 800.09 亿日元（现汇率约合 33.74 亿元人民币），较上年同期改善 1,077 亿日元（现汇率约合 45.42 亿元人民币）；净利润端归母净亏损 397.05 亿日元（现汇率约合 16.74 亿元人民币），较上年同期的 2,219.21 亿日元（现汇率约合 93.58 亿元人民币）亏损大幅收窄，基本每股亏损 11.36 日元（现汇率约合 0.48 元人民币），较上年同期 63.55 日元（现汇率约合 2.7 元人民币）的亏损明显缩减，盈利改善主要来自原材料成本管控、汇率正向贡献以及汽车业务的成本削减活动。

现金流持续改善： 经营活动现金流入 1,603.93 亿日元（现汇率约合 67.64 亿元人民币），较上年同期的 106.33 亿日元（现汇率约合 4.48 亿元人民币）明显提升；汽车业务自由现金流为 4,928.74 亿日元（现汇率约合 207.84 亿元人民币）的净流出，较上年同期改善 999 亿日元（现汇率约合 42.13 亿元人民币），现金创造能力随盈利修复持续回升。

财务结构：截至本期期末，自有资本比率为 24.1%，较上一财年末的 24.2% 小幅下降 0.1 个百分点，整体杠杆水平保持稳定。

全年业绩展望

公司维持 2027 年 3 月全财年合并业绩预期不变：营业收入目标 13 万亿日元（现汇率约合 5,482.1 亿元人民币），同比增长 8.3%；营业利润目标 2,000 亿日元（现汇率约合 84.34 亿元人民币），同比大幅增长 244.8%；归母净利润目标 200 亿日元（现汇率约合 8.43 亿元人民币），全年每股收益预期 5.72 日元（现汇率约合 0.24 元人民币）；中期股息维持 0 日元，未作调整。

投资价值与风险提示

当前公司正处于「Re:Nissan」复苏计划执行期，上半年盈利端已出现明确的修复信号，营业利润扭亏、净亏损大幅收窄是核心积极信号，但全球销量仍处于下滑通道、自有资本比率低于 30% 的稳健警戒线，叠加过往有价证券报告虚假记载引发的诉讼仍在持续推进，后续仍需跟踪成本削减落地进度、核心市场销量复苏节奏以及汇率波动对盈利的持续影响。