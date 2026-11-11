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日产 2027 财年上半年归母亏损 397.05 亿日元，同比收窄 82.11%

2026/11/11 14:32:10 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 11 月 11 日消息，日产今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）上半年（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）业绩报告：

  • 营业总收入：6.07 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 2,559.72 亿元人民币），同比增长 8.8%

  • 毛利润：8,742.47 亿日元（现汇率约合 368.67 亿元人民币），同比增长 31.79%

  • 毛利率：14.4%，同比提高 2.51 个百分点

  • 营业利润：800.09 亿日元（现汇率约合 33.74 亿元人民币），同比扭亏为盈

  • 归母净利润：-397.05 亿日元（现汇率约合 -16.74 亿元人民币），同比亏损收窄 82.11%

  • 经营活动现金流：1,603.93 亿日元（现汇率约合 67.64 亿元人民币），同比增长 1408.45%

  • 汽车业务自由现金流：-4,928.74 亿日元（现汇率约合 -207.84 亿元人民币），净流出同比收窄 16.85%

  • 基本每股收益：-11.36 日元（现汇率约合 -0.48 元人民币），上年同期为-63.55 日元（现汇率约合 -2.7 元人民币）

  • 资产负债率：73.73%，较上财年末提高 0.19 个百分点

AI 解读

本次 2027 年 3 月期中间期业绩，合并营业收入重回正增长、营业利润大幅扭亏，全年业绩预期与此前披露值保持一致，未作修正，整体业绩改善幅度符合公司此前的复苏计划节奏。

公司与本次财报核心亮点

日产汽车是总部位于日本横滨的全球性整车制造企业，业务覆盖乘用车、商用车研发生产与汽车金融服务，本次披露的是 2027 年 3 月期（日本会计年度）上半年合并决算业绩快报。

  • 营业收入：本期实现营业收入 6.07 万亿日元（现汇率约合 2,559.72 亿元人民币），同比 8.8%，全球终端销量 4259 万台（行业整体口径），公司自身全球销量 141 万台，同比分别下滑 2.4%、4.7%，收入增长主要受益于日元贬值带来的换算增益与销售结构改善。

  • 盈利表现大幅修复：营业利润达到 800.09 亿日元（现汇率约合 33.74 亿元人民币），较上年同期改善 1,077 亿日元（现汇率约合 45.42 亿元人民币）；净利润端归母净亏损 397.05 亿日元（现汇率约合 16.74 亿元人民币），较上年同期的 2,219.21 亿日元（现汇率约合 93.58 亿元人民币）亏损大幅收窄，基本每股亏损 11.36 日元（现汇率约合 0.48 元人民币），较上年同期 63.55 日元（现汇率约合 2.7 元人民币）的亏损明显缩减，盈利改善主要来自原材料成本管控、汇率正向贡献以及汽车业务的成本削减活动。

  • 现金流持续改善：经营活动现金流入 1,603.93 亿日元（现汇率约合 67.64 亿元人民币），较上年同期的 106.33 亿日元（现汇率约合 4.48 亿元人民币）明显提升；汽车业务自由现金流为 4,928.74 亿日元（现汇率约合 207.84 亿元人民币）的净流出，较上年同期改善 999 亿日元（现汇率约合 42.13 亿元人民币），现金创造能力随盈利修复持续回升。

  • 财务结构：截至本期期末，自有资本比率为 24.1%，较上一财年末的 24.2% 小幅下降 0.1 个百分点，整体杠杆水平保持稳定。

全年业绩展望

公司维持 2027 年 3 月全财年合并业绩预期不变：营业收入目标 13 万亿日元（现汇率约合 5,482.1 亿元人民币），同比增长 8.3%；营业利润目标 2,000 亿日元（现汇率约合 84.34 亿元人民币），同比大幅增长 244.8%；归母净利润目标 200 亿日元（现汇率约合 8.43 亿元人民币），全年每股收益预期 5.72 日元（现汇率约合 0.24 元人民币）；中期股息维持 0 日元，未作调整。

投资价值与风险提示

当前公司正处于「Re:Nissan」复苏计划执行期，上半年盈利端已出现明确的修复信号，营业利润扭亏、净亏损大幅收窄是核心积极信号，但全球销量仍处于下滑通道、自有资本比率低于 30% 的稳健警戒线，叠加过往有价证券报告虚假记载引发的诉讼仍在持续推进，后续仍需跟踪成本削减落地进度、核心市场销量复苏节奏以及汇率波动对盈利的持续影响。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：日产

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