IT之家 11 月 24 日现场消息，华为今日召开新品发布会，推出 Mate 90 Air 手机。新品主打大屏幕 + 轻薄设计，机身中框薄至 3.7mm，重量 208g，提供皓月银、玫瑰金、曜石黑三种配色，搭载麒麟 9020 处理器，售价 4999 元起，即日起开启预售，12 月 4 日 10:08 正式开售。

IT之家附该机各版本定价如下：

12GB+256GB：4999 元

12GB+512GB：5999 元

据华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东介绍，这款手机搭载 7 英寸大屏，采用 2160Hz 高频 PWM 调光，峰值亮度可达 4000nits。该机外观风格主打“秩序美学”，后置摄像头模组为圆形，搭配微曲屏幕。

规格方面，这款手机搭载麒麟 9020 处理器，CPU 单核性能相比 70 Air 提升 9%，多核提升 36%，GPU 性能提升 18%。新机支持超丝滑方舟引擎，游戏性能相比上一代提升 30%，超空间内容技术可让 12GB 内存媲美 16GB 保活体验。

影像方面，该机后置主摄为 5000 万像素 1/1.3 英寸，支持光学防抖，光圈 F1.8；超广角微距镜头光圈为 F2.2；3x 长焦镜头为 1200 万像素，支持光学防抖。除此之外还具备红枫原色摄像头，150 万多光谱通道。新机支持 AI 姿势推荐、辅助构图、个性色卡等功能。

此外，这款手机支持 5A 速度、Wi-Fi 7+ 和星闪，并支持双向北斗卫星消息。电池为 6500mAh，可连续刷剧 23 小时。

华为 Mate X8 及全场景新品发布会专题