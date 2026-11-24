IT之家 11 月 24 日消息，奥迪申请了一项颇为特别的汽车内饰专利：将实体控制按键隐藏在中控屏幕后方，驾驶员需要使用时，按键面板便会自动弹出；不需要时，则重新收回屏幕下方。

这项设计采用电动机械结构，实体按键被安装在一根可转动的横杆上。横杆平时隐藏在中控屏幕下沿后方，收到指令后便会向外翻转，将按键面板呈现在屏幕下方。

这实际上是奥迪对近年来汽车内饰过度依赖触摸屏这一趋势的一种回应。长期以来，不少车主抱怨，越来越多的汽车取消实体按键，甚至连调节空调出风口都需要进入触摸屏菜单操作。奥迪尚未确认这套系统是否会应用于量产车型，但其设计思路与品牌近期释放的信号相当一致。

奥迪最新推出的 A2 E-Tron 已经重新引入了实体控制装置，包括传统音量旋钮、四个车窗控制按键，以及用于调节雨刷的迷你旋钮。这是一款已经进入量产销售阶段的车型，也表明奥迪正在将实体控制重新带回汽车座舱。

根据专利描述，奥迪这套系统并不会移动中控屏幕本身，真正发生变化的是隐藏在屏幕下沿的一根电动按键横杆。驾驶员发出指令后，横杆会旋转至屏幕下方的操作位置；不需要时，则会自动收回，与内饰表面齐平。

专利文件列出了三种激活方式：车辆启动时自动弹出、通过语音指令唤出，或者使用手势操作。

即使按键横杆处于隐藏状态，其对应功能也不会消失。中控屏幕上会显示一套数字化的虚拟按键，排列顺序与实体按键完全一致。因此，习惯纯触屏操作的驾驶员依然可以使用原有功能。

奥迪还强调，这套设计能够更合理地利用屏幕空间。例如，在播放媒体内容时，实体按键横杆可以弹出，将原本需要占用屏幕空间的控制按钮转移到实体面板上，从而为视频画面腾出更多显示区域。奥迪在专利文件中就以视频播放场景展示了这一设计思路。

此前，奥迪设计负责人曾公开批评汽车行业对屏幕的过度迷恋，认为这属于为了技术而堆砌技术。奥迪也曾明确表示，重新采用更多机械式实体控制装置是正确的发展方向。

不过，目前奥迪在售车型仍然大量依赖触摸屏。例如，2027 款奥迪 Q7 和 SQ7 采用多屏幕座舱设计，空调和出风口控制均通过触摸屏完成，没有配备相应的实体控制按键。

IT之家注意到，奥迪 Q9 也采用类似方案，配备 12.3 英寸虚拟座舱仪表盘、14.5 英寸中央触摸屏，以及 12.3 英寸副驾驶显示屏，空调出风方向同样需要通过屏幕调节，而不是使用传统旋钮。

这正是奥迪这项专利希望解决的问题：在保留简洁、数字化中控台设计的同时，只在驾驶员需要时提供实体操作按键，让两种交互方式能够共存。

不过，这种设计也存在明显隐患。隐藏在屏幕后方的电动机械结构意味着更多活动部件，而相比固定式按键面板，这些机械部件长期使用后可能出现故障，维修成本也可能更高。

目前，这套系统仍处于专利申请阶段，奥迪尚未公布任何量产车型应用计划或上市时间。