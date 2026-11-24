IT之家 11 月 24 日消息，德国《商报》（Handelsblatt）昨日报道称，奥迪预计，其位于中国长春的一家工厂今年将产生约 5 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 36.5 亿元人民币）亏损。奥迪内部人士称，该工厂目前的产能利用率已降至 10% 以下。

奥迪向路透社回应表示，几年前预期的高端电动汽车市场发展速度低于预期，这也影响了公司在长春工厂本地生产的高端电动汽车产量。因此，奥迪近期已经调整了长春工厂的生产安排。不过，对于《商报》报道的约 5 亿欧元亏损金额，奥迪拒绝置评。

目前，奥迪 Q6 e-tron 和 A6 e-tron 是该工厂生产的主要车型之一，其市场表现也反映出奥迪在中国市场面临的挑战。此外，奥迪已于今年 10 月下调 2026 年全年营收及盈利预期。

根据奥迪公布的 2026 年第三季度财务报告，今年前三季度公司营收为 420.63 亿欧元（现汇率约合 3,070.29 亿元人民币），同比下降 13.1%；营业利润为 11.5 亿欧元（现汇率约合 83.94 亿元人民币），同比下降 26%。其中，中国业务相关财务结果为 3,800 万欧元（现汇率约合 2.77 亿元人民币），较上年同期的 3.86 亿欧元下降 90.2%。