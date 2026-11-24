IT之家 11 月 24 日消息，根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展 2026 年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《网络安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规和有关规定，经国家计算机病毒应急处理中心检测，86 款移动应用存在一项或者多项违法违规收集使用个人信息情况。

IT之家附上完整通报如下：

在 App 首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则；隐私政策难以访问；个人信息处理者在处理个人信息前，未以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知个人信息处理者的名称或者姓名、联系方式、个人信息的保存期限等。涉及 9 款移动应用如下：

《Grab》（版本 5.432.200，OPPO 软件商店）

《风韵出行》（版本 V5.10.17，PP 助手）

《国铁吉讯》（微信小程序）

《海豚试卷》（微信小程序）

《联联周边游丨去哪儿不用愁》（微信小程序）

《天津市第五中心医院》（微信服务号）

《万电数能》（微信小程序）

《小赢卡贷借款》（微信小程序）

《选车网》（百度小程序）。

隐私政策未逐一列出 App（包括委托的第三方或嵌入的第三方代码、插件）收集使用个人信息的目的、方式、范围等。涉及 55 款移动应用如下：

个人信息处理者向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的，未向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。涉及 8 款移动应用如下：

《北京挂号网》（版本 5.6.3，华为应用市场）

《风韵出行》（版本 V5.10.17，PP 助手）

《蜂羽司机》（版本 2.8.3，PP 助手）

《光速出行》（版本 5.2.4，OPPO 软件商店）

《文旌课堂》（版本 3.8.4，vivo 应用商店）

《英语点读助手》（版本 1.4.9，vivo 应用商店）

《优茄校园》（版本 1.1.0，华为应用市场）

《中信百信银行》（版本 5.76.1，小米应用商店）。

未在征得用户同意后才开始收集个人信息或打开可收集个人信息的权限。涉及 2 款移动应用如下：

《Grab》（版本 5.432.200，OPPO 软件商店）

《货车满司机》（版本 1.0.5，华为应用市场）。

未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能；为更正、删除个人信息或注销用户账号设置不必要或不合理条件；虽提供了更正、删除个人信息及注销用户账号功能，但未及时响应用户相应操作，需人工处理的，未在承诺时限内完成核查和处理。涉及 5 款移动应用如下：

《刺猬英语》（版本 4.37.0，应用宝）

《日语 GO》（版本 2.6.0，小米应用商店）

《搜狐资讯》（版本 5.5.32，vivo 应用商店）

《文旌课堂》（版本 3.8.4，vivo 应用商店）

《优茄校园》（版本 1.1.0，华为应用市场）。

投诉、举报未在承诺时限内受理并处理。涉及 2 款移动应用如下：

《天相股多多》（版本 1.20.28.huawei，华为应用市场）

《文旌课堂》（版本 3.8.4，vivo 应用商店）。

未向用户提供撤回同意收集个人信息的途径、方式。涉及 2 款移动应用如下：

《满易运司机》（版本 5.8.3，vivo 应用商店）

《睿学在线》（版本 3.4.2，vivo 应用商店）。

通过自动化决策方式向个人进行信息推送、商业营销，未同时提供不针对其个人特征的选项，或者未向个人提供便捷的拒绝方式。涉及 3 款移动应用如下：

《迪迪顺风车主》（版本 1.1.4，搜狗下载）

《如来神涨》（版本 v2.0.69，PP 助手）

《中医经络穴位》（版本 3.0.3，小米应用商店）。

处理敏感个人信息未取得个人的单独同意。涉及 2 款移动应用如下：

《海豚试卷》（微信小程序）

《万电数能》（微信小程序）。

个人信息处理者处理不满十四周岁未成年人个人信息的，未制定专门的个人信息处理规则。涉及 3 款移动应用如下：

《冲鸭日语》（版本 2.1.0，华为应用市场）

《公交实时查询帮》（版本 1.0.3，华为应用市场）

《英语点读助手》（版本 1.4.9，vivo 应用商店）。

未能采取有效安全技术措施，防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。涉及 29 款移动应用如下：

《160 医护》（版本 6.08.0，PP 助手）

《车闪贷》（版本 2.1.5，vivo 应用商店）

《刺猬英语》（版本 4.37.0，应用宝）

《德克士》（微信小程序）

《迪迪顺风车主》（版本 1.1.4，搜狗下载）

《法考直通车》（版本 2.5.1，小米应用商店）

《风韵出行》（版本 V5.10.17，PP 助手）

《甘草医生医生端》（版本 5.3.6，应用宝）

《公考雷达》（微信服务号）

《海豚试卷》（微信小程序）

《海心健康》（版本 A6.0.2，当快软件园）

《和谐医疗》（版本 7.2.9，小米应用商店）

《火山融》（版本 1.1.9，360 手机助手）

《快点出发》（版本 5.0.1，应用宝）

《联联周边游丨去哪儿不用愁》（微信小程序）

《满易运司机》（版本 5.8.3，vivo 应用商店）

《妙手云医》（版本 7.5.90，华为应用市场）

《魔方星球》（版本 6.8.0.202611051727.101 (10003)，应用宝）

《日语 GO》（版本 2.6.0，小米应用商店）

《上岸鸭公考》（版本 1.6.58，小米应用商店）

《申庭教育》（版本 V4.0.1，多多软件站）

《说文解字》（版本 v2.5.6，360 手机助手）

《唯医骨科》（版本 7.4.32，OPPO 软件商店）

《文旌课堂》（版本 3.8.4，vivo 应用商店）

《薪愿借钱》（版本 37.0.0，华为应用市场）

《星途法考》（版本 1.1.0，小米应用商店）

《债务重组》（版本 6.2，vivo 应用商店）

《中医经络穴位》（版本 3.0.3，小米应用商店）

《自考笔果题库》（版本 8.3.6，搜狗下载）。

实现相同目的或者达到同等业务要求，存在其他非人脸识别技术方式的，将人脸识别技术作为唯一验证方式。个人不同意通过人脸信息进行身份验证的，未提供其他合理、便捷的方式。涉及 1 款移动应用如下：

《160 医护》（版本 6.08.0，PP 助手）。

无隐私政策。涉及 6 款移动应用如下：

《车主之家汽车团购》（百度小程序）

《大牛教育成考网》（百度小程序）

《火山融》（版本 1.1.9，360 手机助手）

《事界飞行汽车》（百度小程序）

《潍坊市高新康复医院》（微信服务号）

《问考吧》（百度小程序）。

上期通报的国家计算机病毒应急处理中心检测发现的 84 款违法违规移动应用，经复测仍有 27 款存在问题，相关移动应用分发平台已予以下架。

（注：文中所列移动应用检测时间为 2026 年 10 月 16 日至 2026 年 11 月 9 日）