IT之家 11 月 24 日消息，据彭博社报道，澳大利亚新出台的《数字注意义务法》（Digital Duty of Care）将对全球大型科技服务商施加更严格的监管。根据政府最新修订的法案，违规企业最高可能面临相当于其全球营收 5% 的罚款。

澳大利亚通信部长阿妮卡 · 威尔斯（Anika Wells）当地时间周二表示，在获得少数党绿党的支持后，该法案预计将于本周在议会通过。此前，政府已将违反该法案的最高罚款额度从原先拟定的 1.09 亿澳元（IT之家注：现汇率约合 4.82 亿元人民币）上调。

这项涵盖范围广泛的立法旨在减少网络伤害，要求数字服务提供商将安全机制融入产品设计和服务之中，监管对象不仅包括社交媒体平台，也涵盖 AI 聊天机器人等服务。

此外，法案还赋予社交媒体用户关闭内容推荐算法的权利。用户可以选择不再依赖平台算法决定自己看到哪些内容。

法案还允许澳大利亚用户就企业违反相关规定所造成的损害提起诉讼。威尔斯称，这是澳大利亚迄今为止在改善网络安全方面采取的最重要举措。

威尔斯上个月在接受采访时表示，她希望以这项立法为起点，推动澳大利亚与其他国家开展合作，共同建立基本的网络安全标准，尤其是针对儿童的保护标准。