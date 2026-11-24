IT之家 11 月 24 日消息，知乎今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

毛利率 ：57.2%，同比下降 4.1 个百分点，环比增长 0.29 个百分点

AI 解读

本次财报营业收入约 6.59 亿元，略高于华尔街分析师约 6.36 亿元的一致预期，收入端小幅超预期。

整体业绩表现（2026 财年第三财季）

知乎本季度实现营业收入 6.59 亿元，与去年同期的 6.59 亿元基本持平，同比 -0.0486%。毛利率为 57.2%，较去年同期的 61.3% 同比下降 4.1%，主要受持续扩充内容供给及用户投入影响。

营销服务收入 1.98 亿元，同比增长 4.5%，主要受益于效果广告产品优化。

付费内容及 IP 运营收入 3.94 亿元，与去年同期基本持平。

其他收入 6709.1 万元，较去年同期的 7595.9 万元有所下降，主要来自职业培训业务战略优化，部分被专家数据解决方案业务收入增长抵消。

归母净亏损 4958.3 万元，去年同期为净亏损 4665.5 万元，亏损同比扩大 6.28%；经调整净亏损 3077.2 万元，去年同期为 2100 万元。

总营运开支 4.88 亿元，同比下降 3.1%；其中销售及营销开支同比下降 3.3%，一般及行政开支同比下降 26%，研发开支同比上升 9.3%。

资产负债与股东回报

截至 2026 年 9 月 30 日，公司现金及现金等价物、定期存款、受限资金及短期投资合计 42.4 亿元，较 2025 年末的 44.51 亿元有所下降。本季度公司以 730 万美元（IT之家注：现汇率约合 4,875.9 万元人民币）的总对价回购 670 万股 A 类普通股，累计回购合计 8,520 万美元（现汇率约合 5.69 亿元人民币）。

管理层展望与治理

管理层表示，将继续坚定建设社区、提升经营效率，将长期积累的内容、IP 与专家网络优势转化为 AI 应用场景下的新增量，同时推动盈利能力改善并保持审慎的财务管理。此外，公司于本季度末委任原首席财务官王晗先生兼任总裁，自 2026 年 11 月 24 日起生效。