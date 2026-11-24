IT之家 11 月 24 日消息，知乎今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：20 亿元，同比下降 5%
毛利润：11.59 亿元，同比下降 11.08%
毛利率：57.92%，同比下降 3.96 个百分点
归母净利润：-9550.9 万元，同比由盈转亏
基本每股收益：-0.42 元
稀释每股收益：-0.42 元
资产负债率：25.214%
营业总收入：6.59 亿元，同比下降 0.05%，环比下降 4.57%
毛利润：3.77 亿元，同比下降 6.65%，环比下降 4.23%
毛利率：57.2%，同比下降 4.1 个百分点，环比增长 0.29 个百分点
归母净利润：-4958.3 万元，同比亏损扩大 6.28%，环比亏损扩大 32.5%
基本每股收益：-0.22 元，同比亏损扩大 15.79%，环比亏损扩大 37.5%
稀释每股收益：-0.22 元，同比亏损扩大 15.79%，环比亏损扩大 37.5%
资产负债率：25.214%
2026 财年前三季度
2026 财年第三财季
AI 解读
本次财报营业收入约 6.59 亿元，略高于华尔街分析师约 6.36 亿元的一致预期，收入端小幅超预期。
整体业绩表现（2026 财年第三财季）
知乎本季度实现营业收入 6.59 亿元，与去年同期的 6.59 亿元基本持平，同比 -0.0486%。毛利率为 57.2%，较去年同期的 61.3% 同比下降 4.1%，主要受持续扩充内容供给及用户投入影响。
营销服务收入 1.98 亿元，同比增长 4.5%，主要受益于效果广告产品优化。
付费内容及 IP 运营收入 3.94 亿元，与去年同期基本持平。
其他收入 6709.1 万元，较去年同期的 7595.9 万元有所下降，主要来自职业培训业务战略优化，部分被专家数据解决方案业务收入增长抵消。
归母净亏损 4958.3 万元，去年同期为净亏损 4665.5 万元，亏损同比扩大 6.28%；经调整净亏损 3077.2 万元，去年同期为 2100 万元。
总营运开支 4.88 亿元，同比下降 3.1%；其中销售及营销开支同比下降 3.3%，一般及行政开支同比下降 26%，研发开支同比上升 9.3%。
资产负债与股东回报
截至 2026 年 9 月 30 日，公司现金及现金等价物、定期存款、受限资金及短期投资合计 42.4 亿元，较 2025 年末的 44.51 亿元有所下降。本季度公司以 730 万美元（IT之家注：现汇率约合 4,875.9 万元人民币）的总对价回购 670 万股 A 类普通股，累计回购合计 8,520 万美元（现汇率约合 5.69 亿元人民币）。
管理层展望与治理
管理层表示，将继续坚定建设社区、提升经营效率，将长期积累的内容、IP 与专家网络优势转化为 AI 应用场景下的新增量，同时推动盈利能力改善并保持审慎的财务管理。此外，公司于本季度末委任原首席财务官王晗先生兼任总裁，自 2026 年 11 月 24 日起生效。
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