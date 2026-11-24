IT之家 11 月 24 日消息，小米今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

2026 年前三季度，小米集团整体收入与盈利承压，存储等核心器件成本上涨叠加行业竞争加剧，经调整净利润同比出现较大幅度下滑，整体表现低于市场此前的乐观预期。

公司概况与前三季度业绩亮点

小米集团是一家以智能手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司，同时布局新能源汽车与 AI 等创新业务。2026 年前三季度，集团实现收入 3153.03 亿元，同比下降 7.4%；归母净利润 180.61 亿元，同比下降 48.4%；毛利润 650.34 亿元，同比下降 16%，整体毛利率约为 20.6%。

研发投入持续加码：前 9 个月研发开支 274.28 亿元，同比增长 16.5%，主要投向 AI 及新能源汽车相关底层技术。

现金流承压：前三季度经营活动所用现金净额 209.84 亿元，主要受存货增加及金融科技业务现金变动影响。

每股表现：基本每股收益 0.7 元元，稀释每股收益 0.68 元元。

业务分部与运营亮点

手机 ×AIoT：智能手机出货量连续 25 个季度位列全球前三，全球市场份额 12.1%，高端化推动 ASP 创历史新高。

新能源汽车：小米澎程系列上市后首销月锁单突破 70000 台，10 月小米汽车在中国大陆 20 万元以上新能源汽车零售销量榜中四款车型全部进入前十。

AI 与机器人：发布玄戒 O3、O100、D100 三颗自研芯片，开源 Xiaomi MiMo-V2.6 系列大模型，机器人在汽车工厂完成 8 小时稳定作业验证。

股东回报：2026 年以来累计回购约 4.315 亿股 B 类股份，总代价约 131 亿港元，已超过去年全年回购金额。

展望与投资价值

公司明确推进「人车家全生态」战略，持续加大底层核心技术投入，小米汽车将于 2027 年进入欧洲市场，长期成长空间仍在。但短期来看，核心器件成本上涨、汽车行业价格竞争及 AI 投入加大对利润率形成持续压制，投资者需关注后续毛利率修复节奏及汽车业务交付放量情况。