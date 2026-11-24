IT之家 11 月 24 日消息，据财联社报道，小米集团总裁卢伟冰在三季度财报电话会上表示，小米汽车计划 2027 年进军欧洲，目前已在德国设立研发设计中心，签约德国 8 家头部经销商。出海车型将去往瑞典、德国、西班牙、意大利四国，并在七大测试场完成高速与功能验证。

卢伟冰还表示，第三季度国内汽车市场大盘承压，对于小米来说，完成了纯电和增程双线布局，且增程新品上市后反而带来了纯电产品销量的增长，没有形成内部客户抢夺。小米汽车会用创新满足用户需求。

小米汽车近日宣布迎来架构调整，成立国际业务部，任命汽车部副总裁于立国兼任国际业务部总经理，向集团 CEO、汽车部总裁雷军和集团总裁卢伟冰双线汇报。另外，小米汽车国际业务部下设汽车国际市场部，相关工作向国际业务部总经理于立国和集团副总裁、CMO 许斐双线汇报；下设 GTM 部、销售部、网络发展部、交付物流部、用户服务部、综合管理部、海外各地区部，相关工作向国际业务部总经理于立国汇报。

IT之家注意到，小米集团今日发布 2026 年三季度业绩报告。报告期内，小米集团实现营收 1072 亿元，经调整净利润 49 亿元。

从业务分部来看，报告期内，小米集团“手机 ×AIoT”分部收入 834 亿元；“新能源汽车及 AI 等创新业务”分部收入 239 亿元，毛利率为 19.2%。其中，新能源汽车收入 227 亿元。

第三季度，小米汽车累计交付新车 100975 辆。10 月，随着小米澎程 N90 和 N70 交付量的提升，小米汽车单月交付再次突破 5 万辆。