IT之家 11 月 24 日消息，上汽通用五菱缤果 Pro 宁德版于今日（24 日）正式上市，新车推出 330km 尊享宁德版、330km 旗舰宁德版、403km 尊享宁德版、403km 旗舰宁德版四款配置，上市指导价为 5.98 万-7.38 万元。

此外，用户可在旗舰款车型选装价值 2,000 元的“智能升级包”——AEB 自动紧急制动系统 + 智能泊车辅助系统，享受更智能化的用车体验。

根据介绍，新车所有电芯版本均纳入上汽通用五菱自研神炼电池体系，共享全套安全防护、高强度集成与长寿命设计，执行智能岛智造工厂统一的品控与安全验证标准，让整车性能、续航、快充、品质与质保权益保持一致。

缤果 Pro 宁德版采用宁德时代电芯与五菱神炼电池的系统集成方案，将前者在电芯制造与品质管控上的优势，与后者在系统集成、安全管理上的积累相融合。

新车在外观、尺寸与动力上均与现款保持一致，核心变化在于电芯供应商的扩展。这也是五菱旗下 A0 级纯电代步车首次引入宁德时代电芯。

据IT之家了解，缤果 Pro 目前在售车型共 4 款配置，指导价区间为 5.68 万至 7.08 万元。车身长宽高为 4050/1758/1580mm，轴距 2560mm，采用五门五座布局。全系搭载最大功率 65kW 的前置单电机，最高车速 130km/h。

续航方面，现款缤果 Pro 提供 31.9kWh 与 37.9kWh 两种磷酸铁锂电池包，对应 CLTC 工况续航 330km 与 403km。其中 403km 版本支持 3C 直流快充，30% 至 80% 电量补能约需 15 分钟，并全系标配 3.3kW 外放电功能。

该车还配有电尾门、50W 风冷手机充电、12.8 英寸中控屏等配置，支持华为 HiCar、ICCOA Carlink 和苹果 CarPlay 手机互联生态。其余配置方面，新车主驾座椅支持 6 向电动调节、前排座椅加热等。