IT之家 11 月 20 日消息，五菱汽车今日宣布为缤果 Pro 增推新的宁德时代电芯版，将于 11 月 24 日正式上市。

新车在外观、尺寸与动力上均与现款保持一致，核心变化在于电芯供应商的扩展。这也是五菱旗下 A0 级纯电代步车首次引入宁德时代电芯。

缤果 Pro 目前在售车型共 4 款配置，指导价区间为 5.68 万至 7.08 万元。车身长宽高为 4050/1758/1580mm，轴距 2560mm，采用五门五座布局。全系搭载最大功率 65kW 的前置单电机，最高车速 130km/h。

续航方面，现款缤果 Pro 提供 31.9kWh 与 37.9kWh 两种磷酸铁锂电池包，对应 CLTC 工况续航 330km 与 403km。其中 403km 版本支持 3C 直流快充，30% 至 80% 电量补能约需 15 分钟，并全系标配 3.3kW 外放电功能。

公开报道显示，现款缤果 Pro 的 330km 版本主要采用瑞浦赛克或欣旺达电芯，403km 版本则由国轩高科供货。宁德时代电芯版加入后，缤果 Pro 的电芯供应体系将覆盖更多头部供应商，消费者在电池品牌层面多出一个明确选项。IT之家后续将保持关注。