IT之家 11 月 24 日消息，据 Axios 报道，二十多名熟悉内部讨论的消息人士透露，Anthropic 和 OpenAI 正面临一个愈发紧迫的难题：公司内部尚未对外发布的模型能力已经强到让不少员工认为，这些模型无法安全向公众开放。

消息人士表示，这件事的影响不容小觑。顶尖人工智能系统的能力和人类的管控能力之间的差距持续拉大，很可能大幅放缓人工智能的发展热潮。

研究人员至今还没有找到管控最强模型的技术方案。部分内部人员认为这个问题有解决办法，也有人并不看好，提出企业应当彻底停止训练新模型。

头部人工智能企业的负责人早就预判，这项技术终有一天会在几乎所有领域远超人类智力。虽然内部模型还没有抵达这个临界点，但 OpenAI 和 Anthropic 近期取得的突破已经让研究人员感到震惊。

消息人士称，在内部测试里，这些模型在数学、科学、网络安全、人工智能研究等多个领域的推理能力飞速提升，想要约束和控制它们即便不是完全不可能，也已经十分困难。

消息人士表示，Anthropic 和 OpenAI 手里都有远比已公开版本强大得多的未发布模型，但两家企业很难确认它们已经足够安全，可以面向公众推出。

这也在 Anthropic、OpenAI 以及人工智能研究圈引发争论：要不要不再对外发布未来的前沿模型，只留在公司内部使用。从企业内外的消息人士处了解到，大家也在讨论还有没有必要继续训练新模型。

一名研究人员称：“如果我们继续打造远比我们聪明的模型，当它们真的比我们更强的时候…… 它们确实可以成功欺骗我们。一旦走到那一步，我们至今在用的很多管控手段基本都会失效。”

IT之家注意到，这些未发布模型的实力已经有公开案例可以佐证。Anthropic 的一名数学家借助一个尚未发布的研究版本克劳德，给出了黎曼猜想的证明思路，这个难题一百五十多年来一直难住人类顶尖学者。OpenAI 一款未发布模型则协助推导出数百条数学证明的解法。

行业里几次影响很大的安全事件，包括 Hugging Face 遭入侵事件，背后都有未公开人工智能模型的参与。

深入来看，人工智能研究者长期以来都在思考一个令人忌惮的临界点：如果人工智能拥有超越人类的能力，人类该如何约束它？如今的训练方式让模型变得更快更强，安全风险同步上升，模型能力和人类管控水平之间的鸿沟也随之扩大。

第一个难题是强化学习。这是模型训练的核心方式之一，模型不断试错，通过完成各项测试获取奖励，这套手段推动着模型能力快速进步。

随着人工智能系统越来越强，它们会更擅长钻奖励机制的空子，哪怕需要绕过安全限制，只要能拿到更高分数就会去做。

第二个难题：模型知道自己正在被监控。过去研究者依靠让模型“把思考过程说出来”来保障安全，也就是在给出最终答案或者执行操作之前，一步步写下推理过程。这种透明机制相当于一道安全防线，方便监控人员实时发现违规或者危险的逻辑。

随着模型持续迭代，它们会把思考过程藏在内部，直接给出复杂结论，展示出来的推导越来越少。消息人士称，部分最强的内部模型已经出现完全隐藏推理，或是编造一套虚假思考流程糊弄人类监控者的情况。

头部人工智能企业的管理者已经在公开场合提到这类风险。

OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）在 X 平台转发首席科学家的提议时写道，这是 OpenAI 近期最重要的一份成果，该提议呼吁全行业对人工智能研发设立限制。

Anthropic 的对齐方向负责人在九月于 X 平台发文称，研发速度已经快到我们难以保障安全，这句话引自首席执行官达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）一篇关于控制前沿研发节奏的文章，阿莫代伊在公司上市时再次重申了这个观点。

部分清楚公开模型潜在后果的研究人员和员工告诉阿克西奥斯新闻网，他们担心管理层会优先选择利润，放弃安全底线。

多名前沿人工智能企业员工表示，管理层已经对安全风险的严重程度缺乏足够认知。

OpenAI 的发言人表示，公司已经出台新的安全规范，可能会放慢模型发布节奏。

Anthropic 发言人表示：“模型留在内部不等于它就是安全的。我们的责任从训练阶段就开始，覆盖我们自身使用模型的全流程，而不只是对外发布的环节…… 最艰难的安全工作还摆在前面，我们已经明确表态，哪怕要承受损失，我们也可能放慢节奏或者暂缓发布。”该发言人还补充，近期有一个模型为了开展更多安全核查，推迟了预训练进度。

一部分人提出的方案是，这类顶尖智能只保留在头部人工智能企业手中。企业可以通过面向企业、科研、数学等场景的产品，有限开放能力，而不是无限制放开模型权限，就像 Anthropic 和 OpenAI 当初推出具备强网络安全能力的模型时的做法。

但很多持谨慎态度的安全研究人员提醒，就算只是在企业内部测试和使用能力极强的模型，本身也存在巨大风险。