借助 AI 工具，安全研究员在英国政府公开代码中发现上百个高危漏洞

IT之家 11 月 10 日消息，据《连线》报道，一名安全研究人员在英国政府公开发布的代码中发现了 100 多个严重安全漏洞。由于相关部门缺乏基本的网络安全维护，这些漏洞可能导致敏感数据暴露，甚至为数据窃取和勒索软件攻击打开大门。

据IT之家了解，过去约 10 年，英国政府一直默认公开发布使用公共资金开发的代码。一方面，这是为了提高政府工作的透明度；另一方面，也有助于其他机构重复利用代码，降低开发成本。采用这一做法的机构包括英国卫生与社会关怀部、内政部以及地方政府部门。

但近年来，资金紧张导致多个政府部门忽视了现有技术系统的维护和升级。安全公司 ControlPlane 的研究人员克里斯 · 内斯比特-史密斯（Chris Nesbitt-Smith）利用 Claude Opus 和 Sonnet AI 模型扫描政府公开代码，发现了大量安全问题。

他强调，自己使用的只是运行在笔记本电脑上的消费级 AI 模型，而许多漏洞甚至可以通过常规 IT 安全检查发现。

“这些问题并不是主流媒体所担忧的那种高复杂度网络攻击手段，全都是些低级错误。”内斯比特-史密斯在接受采访时表示。

规划监察局账号泄露，可能导致整个 SharePoint 系统失守

在他发现的问题中，最严重的一起涉及英国规划监察局（Planning Inspectorate）。该机构负责处理英格兰各地的土地利用规划事务。

由于一次操作失误，机构工作人员将登录凭据意外提交到了公开代码托管平台 GitHub。随后，相关部门未能彻底撤销这些凭据，导致它们仍然可以被使用。

更危险的是，这组凭据拥有极其广泛的访问权限，而且似乎没有设置有效期。内斯比特-史密斯认为，凭据意外公开与权限范围过大、长期有效等问题叠加，使这起事件格外危险。

据他介绍，这组 Microsoft Entra ID 凭据几乎拥有整个系统的最高级别读写权限，可以访问所有 SharePoint 网站以及员工的私人 OneDrive 账户，其中包括人力资源记录。

此外，攻击者还可能访问用于保存法定规划调查和上诉证据的敏感文件库。这些资料受到法律保全要求保护。

内斯比特-史密斯表示，攻击者完全有可能利用这些权限部署勒索软件、加密全部数据，或者直接窃取所有数据。

规划监察局表示，其网络安全监控工具在今年 8 月就立即发现了内斯比特-史密斯的相关活动。在 ControlPlane 联系该机构之前，机构已经将此事作为一起网络安全事件进行处理。

该机构称，在收到报告后 20 分钟内便确认并修复了漏洞，并核实没有发生数据泄露。发言人表示，机构已经审查并强化了相关系统和流程，以防止类似问题再次发生，同时感谢研究人员发现并报告这一问题。

非营利行业组织 OpenUK 首席执行官阿曼达 · 布罗克（Amanda Brock）认为，规划监察局事件与开源软件本身无关，而是政府内部使用公共工具时缺乏规范管理造成的。

她表示，数据暴露源于相关人员没有遵循正确的操作流程，这并不是开源软件的安全问题。

349 个政府代码库中，约三分之二存在漏洞

此次扫描覆盖了 33 个机构的 349 个公共部门代码库。内斯比特-史密斯表示，其中约三分之二存在安全漏洞。

英国教育部的多个项目也被发现存在问题，包括供学校使用的采购服务、教师申请服务，以及英格兰政府资助培训机构和学徒项目的主要登记系统。

其中，教师申请服务包含个人资料、学历资质、工作经历以及身份证明文件等敏感信息。

此外，他还在苏格兰政府的一个开放数据门户网站中发现漏洞。利用该漏洞，任何访问者都可能读取管理账户信息，甚至修改网站配置。

相关机构目前均已处理这些安全问题。

AI 加速漏洞发现，英国政府考虑收紧代码公开政策

随着 AI 模型加快漏洞发现速度，英国公共部门是否应该继续公开发布源代码，近期也引发了争论。

今年 5 月，英国国家医疗服务体系（NHS）据报道曾要求技术团队逐步停止使用开源代码，原因是担忧 AI 模型可能带来的安全风险。英国政府也发布了相关指导意见，讨论公共部门公开代码与漏洞风险之间的关系。

不过，内斯比特-史密斯认为，如果政府只是停止公开代码，却没有立即修复现有漏洞，反而可能造成最糟糕的结果。

他指出，公开代码能够让安全研究人员发现并报告问题；一旦代码库转为私有，研究人员就失去了检查漏洞的机会。而潜在攻击者很可能早已复制并保存了这些代码库，仍然能够继续研究和利用其中的漏洞。

“如果你不打算解决所有问题，那么关闭代码库反而可能引起更多关注。因为这就像是在告诉别人：这个地方藏着危险，但请不要往这里看。”内斯比特-史密斯说。

这场争论也揭示了一个更深层的问题：AI 确实降低了发现软件漏洞的门槛，但真正需要解决的，可能并不是代码是否公开，而是政府部门能否及时修复漏洞、妥善管理权限，并做好基本的网络安全维护。