IT之家 11 月 24 日消息，说起吃内存大户，Chrome 常年榜上有名。谷歌对此心知肚明，于是在 2022 年的内存节省功能里，为每个标签页加入了内存查看工具。如今 AI 模型普及，浏览器自带这类功能已经成了常态。

Edge、Chrome 这类基于 Chromium 内核的浏览器，本地 AI 模型会占用最高 20GB 磁盘空间。而问题还不止于此，最近有用户发现，Chrome 内置的 Gemini 即便在浏览器关闭之后，依然会悄悄占用内存。

这名发现问题的用户表示，每次点右上角叉号关闭浏览器，Windows 任务管理器里都会残留多个 Chrome 进程。即便已经关闭“关闭 Google Chrome 后继续运行后台应用”选项，这些进程依旧会占用 300MB 至 700MB 内存。

用户尝试了多种排查手段：停用扩展程序、卸载网页应用、清理缓存和 Cookie、重置 Chrome 设置，甚至关闭硬件加速、预加载以及本地 AI 功能，全都没有效果。

有意思的是，新建一个未登录账号的 Chrome 配置文件，浏览器就可以正常完全退出，这帮助用户锁定了元凶。根源是一个不起眼、大多数人不会留意的 Gemini 设置。

该设置开启后，就算 Chrome 窗口最小化，用户也可以随时调用 Gemini。为实现这个能力，Chrome 会维持后台进程。想要让浏览器彻底退出、释放内存，就需要关闭这个选项。

据IT之家了解，用户可以在 Chrome 地址栏输入 chrome://settings/ai/gemini，或者依次打开设置、AI 创新、Chrome 中的 Gemini。在偏好设置板块，找到“在系统托盘显示 Chrome 中的 Gemini 并启用快捷键”，把它关闭。

谷歌官方帮助文档原本也记载了这项功能：开启之后，Gemini 图标会出现在 Windows 系统托盘，用户可以通过快捷键快速唤起。

但 Neowin 网站发现，最新版帮助页面里已经很难找到这段说明，谷歌现在改用 AI 生成帮助内容，引导用户直接去问 Gemini 对话机器人获取帮助。

旧版帮助文档原文如下：

管理 Chrome 里的 Gemini 设置在浏览器和桌面隐藏或显示 Gemini 图标 在电脑上打开 Chrome。点击右上角更多，打开设置。在设置菜单选择 AI 创新 > Chrome 中的 Gemini。如果菜单收起，先点击菜单按钮。在“偏好设置”中切换以下选项： 在浏览器顶部显示 Gemini

在 Mac 菜单栏显示 Gemini 并开启 Mac 快捷键

在 Windows 系统托盘显示 Gemini 并开启 Windows 快捷键 提示：你也可以右键浏览器顶部，选择固定或取消固定 Gemini。

新版 AI 生成的帮助页面截图里，大多只是介绍 Gemini 聊天的基础信息和使用条件，这些内容本身用户很容易就能摸索出来。

看来谷歌是有意增加查找步骤：用户需要先向 Gemini 机器人提问求助，绕一圈才能拿到差不多的解决方案。