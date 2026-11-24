IT之家 11 月 24 日消息，据路透社报道，美股周二盘前交易时段，英伟达股价走低。黄仁勋回归首席执行官一职带来的历史性大涨行情迅速熄火，投资者重新审视这次复职背后暗藏的政治与公司治理风险。

这家 AI 芯片厂商盘前最新跌 5.2%，报 156.40 美元（IT之家注：现汇率约合 1,045 元人民币），带动 AI 板块整体走弱。前一个交易日其大涨 31.5%，单日市值增加超 9,520 亿美元（现汇率约合 6.36 万亿元人民币）。

此番暴涨让英伟达重回全球市值第二高企业，仅次于苹果，不过股价相比 10 月 6 日的历史高点仍低近 31%。

黄仁勋此前因婚外情相关爆料辞职，在美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）施压之下，英伟达重新将他请回。这场风波不仅搅动了市场，也让依赖这家芯片企业技术与资金的 AI 生态陷入不安。

盛宝银行首席投资策略师查鲁 · 查纳纳（Charu Chanana）表示：“英伟达短期业务风险或许有所缓和，但政治和法律风险可能会长期存在。黄仁勋复职这件事引出了棘手问题：董事会能否保持独立、政治力量干预企业治理、法治原则如何保障。”

这次人事反转，引发外界对英伟达董事会独立性、白宫插手企业治理的质疑。特朗普公开支持黄仁勋复职，英伟达及其董事会却没有披露和美国总统沟通的相关细节。

不过周一华尔街曾为黄仁勋回归欢呼，芯片、数据中心等 AI 相关个股大幅上涨，基准标普 500 指数整体市值增加超过 2.8 万亿美元（现汇率约合 18.7 万亿元人民币）。