IT之家 11 月 24 日消息，天钡 (AOOSTAR) 今日宣布推出基于 AMD 锐龙 7 H 255 处理器的 WORK H255 工作站迷你主机。

这一型号拥有沉稳的黑色铝合金 CNC 机身，配备至高 70W 性能释放的均热板 + FDB 轴承涡轮风扇散热系统，板载 24GB LPDDR5 内存。

IT之家了解到，WORK H255 三维 130×150×55 (mm)，质量约 660g；内置 3 个 M.2 2280 (PCIe Gen4 ×4) 插槽，配备 Wi-Fi 6E & 蓝牙 5.3 无线网卡。

其正面提供 2 个 USB-A 10Gbps、1 个全功能 USB-C 40Gbps、1 个音频插孔；反面提供 1 个全功能 USB-C 40Gbps、2 个 2.5GbE RJ-45、1 个 HDMI、1 个 DisplayPort、1 个 USB-A 10Gbps、1 个 USB-A 480Mbps；侧面还有 1 个独立带宽的 OCuLink (PCIe Gen4 ×4)。

天钡 WORK H255 迷你主机无存储版本价格为 3,099 元，包含 512GB PCIe Gen4 固态硬盘的配置为 3,999 元，若升级至 1TB 存储则总价提升至 4,599 元。

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