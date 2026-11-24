IT之家 11 月 24 日消息，NASA 的好奇号和毅力号火星车在火星上拍到了大量奇特地貌：薯片一样的岩石、泛着白晕的岩体，还有刻在红色地表上的神秘纹路。

据IT之家了解，这些外形怪异的构造，价值远不止有趣的照片，它们是科学家解开火星数十亿年地质演化之谜的线索。尤其是这些岩石和矿物沉积，能帮助还原火星曾经有水的年代，锁定那些或许曾经适合微生物生存的环境。

好奇号近期在代号“纳斯卡”的地点完成一轮钻探，这里的基岩里嵌着圆盘状晶体。NASA 介绍，部分晶体薄而扁平，科考团队形容它们像薯片。好奇号机械臂末端搭载的火星手持透镜成像仪，在火星日 5067 天（11 月 7 日）拍下了这批构造的特写。其同时利用化学相机分析岩石成分，取自纳斯卡钻探点的样本送入机载火星样本分析仪，开展更深一步检测。

另一边，毅力号正在耶泽罗陨石坑外侧“沙姆湖”区域一处叫伊杜比的地点，研究一批格外亮眼的岩石。火星日 2023 天（2026 年 10 月 29 日）拍摄的照片里，这些浅白色岩体在深色、覆满尘土的火星地表上格外醒目。

毅力号超级相机传回的数据显示，这些岩石富含水合二氧化硅，并非普通火成岩。这个发现令科研人员十分关注。在地球上，水合二氧化硅一般形成于热液活动或者地下水环境；这类沉积物还很适合保存微体化石，是寻找远古生命痕迹的绝佳目标。毅力号现在正对这片岩体展开精细探测，采集化学与矿物数据，判断岩石的形成方式，确认里面是否留存远古微生物活动的痕迹。

在夏普山，好奇号还找到了另一处地质奇观：基岩上再次出现标志性的多边形纹路。2026 年 11 月 13 日（火星日 5073 天）拍摄的照片里，整齐的小型多边形由凸起棱线勾勒出来。好奇号之前在攀爬这座层叠山脉时就见过同类纹路，夏普山岩层记录着火星气候变迁与古水环境。NASA 表示，这类构造成因有多种可能：水分蒸发带来矿物收缩、温度变化，或是地下沉积物反复膨胀挤压。

科研人员计划分析岩石本身以及多边形棱线里胶结物的成分，锁定真正的形成机制。

一连串的发现说明，这片看似荒芜的火星地表藏着大量远古信息。好奇号继续向夏普山高处行进，毅力号探索耶泽罗陨石坑外围古老地层，两台火星车一同拼凑火星独特地貌和复杂地质史。