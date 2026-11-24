IT之家 11 月 24 日消息，微软会出于各种原因陆续废弃 Windows 功能，比如使用率偏低、老旧技术维护成本过高，或是功能整合。

IT之家注意到，早在 2025 年，微软就停用了多项 Windows 功能，包括位置历史记录、打印用的 LPR / LPD 协议、地图应用及其配套接口。而 2026 年到这次官宣前，3D 查看器是唯一被废弃的 Windows 客户端功能。现在微软宣布，还要移除另外两项功能。

第一项是 Windows 端微软家庭安全应用，后续新版 Windows 将不再预装它。但这项调整不等于关停家庭安全服务本身，用户依旧可以通过微软家庭移动端 App 或者网页管理后台使用相关管控功能。

同步调整还有：微软商店会下架这款 Windows 家庭安全应用，不再提供下载。

时间安排如下：

时间 节点 变动说明 2026 年 11 月 发布废弃通知 官宣停用 Windows 版家庭安全应用，建议迁移到其他可用入口 2026 年 11 月 —2027 年末 过渡期 用户切换到移动端 App 或网页端；商店上架状态同步调整 2027 年末 新版 Windows 系统移除该应用，全新系统不再预装

第二项将要废弃的是蓝牙 MTP（媒体传输协议）。MTP 可以让 Windows 读取、管理手机、相机、便携播放器里的文件，除基础传文件外，还支持读取媒体元数据、媒体库同步。微软建议改用 USB MTP 来管理外接设备文件。

不过 Windows 11 原有的蓝牙收发文件功能不受影响，Windows 蓝牙文件传输向导用的是 OPP 对象推送协议，并非 MTP。只有依赖蓝牙 MTP 做文件管理、媒体同步的设备，在该功能移除后会受到影响。

微软只是砍掉这项老旧的蓝牙能力，仍在持续优化 Windows 11 的蓝牙体验。上周刚新增支持兼容蓝牙低功耗音频设备一边立体声全频播放、一边启用麦克风；今年早些时候上线蓝牙音频共享，两个人可以用各自耳机同时收听同一台电脑的音频。按照计划，明年蓝牙 7.0 HDT 标准落地后，Windows 也有望跟进支持。