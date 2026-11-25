IT之家 11 月 25 日消息，戴尔今日发布 2027 财年（2026 年 1 月 31 日～2027 年 1 月 29 日）前三季度（2026 年 2 月 1 日～2026 年 10 月 30 日）及第三财季（2026 年 8 月 1 日～2026 年 10 月 30 日）报告：
营业总收入：1457.5 亿美元，同比增长 82%
毛利润：291.71 亿美元，同比增长 83%
毛利率：20%，同比增长 0.1 个百分点
归母净利润：132.44 亿美元，同比增长 260%
经营现金流：107.65 亿美元，同比增长 65%
自由现金流：75.78 亿美元，同比增长 65%
基本每股收益：20.6 美元，同比增长 281%
稀释每股收益：20.38 美元，同比增长 282%
资产负债率：100.31%
营业总收入：549.37 亿美元，同比增长 103%
毛利润：115.59 亿美元，同比增长 107%
毛利率：21%，同比增长 0.3 个百分点
归母净利润：56.73 亿美元，同比增长 266%
经营现金流：44.59 亿美元，同比增长 280%
自由现金流：34.74 亿美元，同比增长 587%
基本每股收益：8.93 美元，同比增长 287%
稀释每股收益：8.82 美元，同比增长 287%
资产负债率：100.31%
2027 财年前三季度
2027 财年第三财季
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