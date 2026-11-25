IT之家 11 月 25 日消息，惠普今日发布 2026 财年（2025 年 11 月 1 日～2026 年 10 月 31 日）全年及第四财季（2026 年 8 月 1 日～2026 年 10 月 31 日）报告：

AI 解读

惠普 2026 财年全年及第四财季业绩整体超出市场预期，全年 GAAP 稀释每股收益处于此前指引区间上限，非 GAAP 稀释每股收益超出指引上限。

公司与业绩亮点概览

惠普（HP Inc.）是全球领先的科技企业，核心业务覆盖个人系统（ PC ）、打印两大板块，业务遍及 180 多个国家和地区，主打 AI 驱动的终端设备、软件与订阅服务。本次披露为 2026 财年全年及第四财季业绩：

2026 财年全年 ：实现营业收入 605.27 亿美元（现汇率约合 4042.78 亿元人民币）、同比增长 9.5%，GAAP 归母净利润 24.25 亿美元（现汇率约合 161.97 亿元人民币）、同比下降 4.1%；全年经营活动现金流净额 39.76 亿美元（现汇率约合 265.57 亿元人民币）、同比增长 7.5%，自由现金流 33.3 亿美元（现汇率约合 222.42 亿元人民币）、同比增长 13.5%；全年通过回购和分红向股东返还 23 亿美元（现汇率约合 153.62 亿元人民币），AI PC 出货占比在第四财季接近 60%。

2026 财年第四财季：实现营业收入 160.04 亿美元（现汇率约合 1068.96 亿元人民币）、同比增长 9.3%，GAAP 归母净利润 7.69 亿美元（现汇率约合 51.36 亿元人民币）、同比下降 3.3%；第四财季经营活动现金流净额 9.32 亿美元（现汇率约合 62.25 亿元人民币）、同比下降 42.6%，自由现金流 8 亿美元（现汇率约合 53.43 亿元人民币）、同比下降 45.9%；第四财季通过回购和分红向股东返还 8 亿美元（现汇率约合 53.43 亿元人民币）。

下一财年展望

公司给出 2027 财年业绩指引：2027 财年第一财季非 GAAP 稀释每股收益区间为 0.66 美元（现汇率约合 4.41 元人民币） 至 0.76 美元（现汇率约合 5.08 元人民币）；2027 财年全年非 GAAP 稀释每股收益区间为 3.15 美元（现汇率约合 21.04 元人民币） 至 3.45 美元（现汇率约合 23.04 元人民币），全年自由现金流区间为 29 亿美元（现汇率约合 193.7 亿元人民币） 至 31 亿美元（现汇率约合 207.06 亿元人民币）。同时公司宣布将季度股息提升至 0.31 美元（现汇率约合 2.07 元人民币） 每股。

估值与投资价值

当前公司估值处于行业中等偏低水平，全年收入增长韧性较强，商用 PC 业务成为核心增长动力，但内存与存储成本压力对短期利润率形成压制，AI PC 放量、边缘计算布局是长期增长的核心看点。