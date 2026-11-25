IT之家 11 月 25 日消息，惠普今日发布 2026 财年（2025 年 11 月 1 日～2026 年 10 月 31 日）全年及第四财季（2026 年 8 月 1 日～2026 年 10 月 31 日）报告：
营业总收入：605.27 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4042.78 亿元人民币），同比增长 9.5%
毛利润：115.96 亿美元（现汇率约合 774.53 亿元人民币）
毛利率：19.16%
归母净利润：24.25 亿美元（现汇率约合 161.97 亿元人民币），同比下降 4.1%
经营现金流：39.76 亿美元（现汇率约合 265.57 亿元人民币），同比增长 7.5%
自由现金流：33.3 亿美元（现汇率约合 222.42 亿元人民币），同比增长 13.5%
基本每股收益：2.64 美元（现汇率约合 17.63 元人民币）
稀释每股收益：2.62 美元（现汇率约合 17.5 元人民币），同比下降 1.1%
资产负债率：98.89%
营业总收入：160.04 亿美元（现汇率约合 1068.96 亿元人民币），同比增长 9.3%，环比增长 2%
毛利润：28 亿美元（现汇率约合 187.02 亿元人民币），环比下降 4.92%
毛利率：17.5%，环比下降 1.29 个百分点
归母净利润：7.69 亿美元（现汇率约合 51.36 亿元人民币），同比下降 3.3%
经营现金流：9.32 亿美元（现汇率约合 62.25 亿元人民币），同比下降 42.6%
自由现金流：8 亿美元（现汇率约合 53.43 亿元人民币），同比下降 45.9%
基本每股收益：0.85 美元（现汇率约合 5.68 元人民币）
稀释每股收益：0.84 美元（现汇率约合 5.61 元人民币）
资产负债率：98.89%
2026 财年全年
2026 财年第四财季
AI 解读
惠普 2026 财年全年及第四财季业绩整体超出市场预期，全年 GAAP 稀释每股收益处于此前指引区间上限，非 GAAP 稀释每股收益超出指引上限。
公司与业绩亮点概览
惠普（HP Inc.）是全球领先的科技企业，核心业务覆盖个人系统（ PC ）、打印两大板块，业务遍及 180 多个国家和地区，主打 AI 驱动的终端设备、软件与订阅服务。本次披露为 2026 财年全年及第四财季业绩：
2026 财年全年：实现营业收入 605.27 亿美元（现汇率约合 4042.78 亿元人民币）、同比增长 9.5%，GAAP 归母净利润 24.25 亿美元（现汇率约合 161.97 亿元人民币）、同比下降 4.1%；全年经营活动现金流净额 39.76 亿美元（现汇率约合 265.57 亿元人民币）、同比增长 7.5%，自由现金流 33.3 亿美元（现汇率约合 222.42 亿元人民币）、同比增长 13.5%；全年通过回购和分红向股东返还 23 亿美元（现汇率约合 153.62 亿元人民币），AI PC 出货占比在第四财季接近 60%。
2026 财年第四财季：实现营业收入 160.04 亿美元（现汇率约合 1068.96 亿元人民币）、同比增长 9.3%，GAAP 归母净利润 7.69 亿美元（现汇率约合 51.36 亿元人民币）、同比下降 3.3%；第四财季经营活动现金流净额 9.32 亿美元（现汇率约合 62.25 亿元人民币）、同比下降 42.6%，自由现金流 8 亿美元（现汇率约合 53.43 亿元人民币）、同比下降 45.9%；第四财季通过回购和分红向股东返还 8 亿美元（现汇率约合 53.43 亿元人民币）。
下一财年展望
公司给出 2027 财年业绩指引：2027 财年第一财季非 GAAP 稀释每股收益区间为 0.66 美元（现汇率约合 4.41 元人民币） 至 0.76 美元（现汇率约合 5.08 元人民币）；2027 财年全年非 GAAP 稀释每股收益区间为 3.15 美元（现汇率约合 21.04 元人民币） 至 3.45 美元（现汇率约合 23.04 元人民币），全年自由现金流区间为 29 亿美元（现汇率约合 193.7 亿元人民币） 至 31 亿美元（现汇率约合 207.06 亿元人民币）。同时公司宣布将季度股息提升至 0.31 美元（现汇率约合 2.07 元人民币） 每股。
估值与投资价值
当前公司估值处于行业中等偏低水平，全年收入增长韧性较强，商用 PC 业务成为核心增长动力，但内存与存储成本压力对短期利润率形成压制，AI PC 放量、边缘计算布局是长期增长的核心看点。
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