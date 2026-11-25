IT之家 11 月 25 日消息，今天，神舟二十四号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

乘组包括汤洪波、武毅和巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里，中国空间站首次迎来外籍航天员。航天员朱杨柱将成为我国首位在轨驻留一年的航天员。

神舟二十四号飞行乘组由航天驾驶员汤洪波、航天飞行工程师武毅和载荷专家穆罕默德 · 齐尚 · 阿里三人组成，汤洪波担任指令长。

其中，汤洪波此前已执行过神舟十二号与神舟十七号载人飞行任务，此次飞行将使他成为首位三次到访“天宫”的航天员；武毅来自中国第三批航天员队伍，本次为首次执行飞行任务；巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里则将成为首位进入中国空间站的外籍航天员。

IT之家查询获悉，此次任务是空间站应用与发展阶段的第 8 次载人飞行任务，也是中国载人航天工程立项实施以来的第 41 次飞行任务。

此次任务主要目的包括：与神舟二十三号乘组完成在轨轮换，继续开展空间站常态化运行管理，进行空间站维护维修与状态巡检，保障空间站安全可靠高效运行；开展空间科学与应用工作；开展科普教育与公益活动及空间搭载试验。

按计划，神舟二十四号载人飞船入轨后，优先采用 3.5 小时自主快速交会对接策略，对接于天和核心舱前向端口，形成三船三舱组合体。

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