IT之家 11 月 25 日消息，晨曦微露，朝霞漫天，北京时间 11 月 25 日 08 时 18 分 52 秒 460 毫秒，神舟二十四号载人飞船搭乘长征二号 F 遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射升空。

神舟二十四号飞行乘组由航天驾驶员汤洪波、航天飞行工程师武毅和载荷专家穆罕默德 · 齐尚 · 阿里三人组成，汤洪波担任指令长。

其中，汤洪波此前已执行过神舟十二号与神舟十七号载人飞行任务，此次飞行将使他成为首位三次到访“天宫”的航天员；武毅来自中国第三批航天员队伍，本次为首次执行飞行任务；巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里则将成为首位进入中国空间站的外籍航天员。

IT之家查询获悉，此次任务是空间站应用与发展阶段的第 8 次载人飞行任务，也是中国载人航天工程立项实施以来的第 41 次飞行任务。

此次任务主要目的包括：与神舟二十三号乘组完成在轨轮换，继续开展空间站常态化运行管理，进行空间站维护维修与状态巡检，保障空间站安全可靠高效运行；开展空间科学与应用工作；开展科普教育与公益活动及空间搭载试验。

按计划，神舟二十四号载人飞船入轨后，优先采用 3.5 小时自主快速交会对接策略，对接于天和核心舱前向端口，形成三船三舱组合体。

任务期间，航天员计划开展 90 项科学实验和技术试验，涵盖空间生命科学、空间材料科学、微重力流体物理与燃烧科学、基础物理、航天医学、航天新技术等领域。

在空间生命科学方面，航天员将通过构建血管芯片和多类型器官芯片，探索空间环境对血管衰老等重要生理事件的影响；航天医学方面则围绕太空人体研究计划，继续绘制太空人体多组学图谱，量化长期飞行行为能力特征，并验证航天员与公众健康维护新技术。

另外，来自巴基斯坦的载荷专家穆罕默德 · 齐尚 · 阿里在轨期间将以载荷专家身份承担中巴合作空间科学实验任务，重点完成实验样品及实验单元的安装并按计划开展在轨实验。巴基斯坦方面面向全国征集的 300 份空间科学实验提案经多轮评审后遴选出 4 个项目，其中两项属于生命科学领域、两项属于材料科学领域，三项为持续一年的长期在轨实验，将按顺序依次实施；阿里还携带了一套来自巴基斯坦的科学实验设备。他本人特别提及的“绿色微工厂”实验将在空间站亲自操作，该实验如取得进展，将对长期载人航天飞行和再生式生命保障系统具有参考价值。

在乘组轮换安排上，巴基斯坦航天员完成短期联合飞行任务后，将随神舟二十三号载人飞船在 11 月底返回，神舟二十三号乘组中的 1 名航天员将继续在轨驻留，完成一年期在轨驻留试验。任务总指挥部决定由航天员朱杨柱执行该项一年期在轨驻留试验。

神舟二十三号载人飞船完成任务后返回东风着陆场。为确保首次中外航天员联合飞行任务顺利实施，地面训练阶段重点强化了专业技能训练、乘组协同训练和语言技能培训三个方面，航天员乘组已建立良好的协同配合关系。

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