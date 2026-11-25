各位老哥老姐们早上好，IT之家客户端 iOS / 安卓版 9.55 正式上架啦，敬请下载升级！

本次更新最重要的改进是信息流大屏排版进化。正如在《IT之家 - MADE FOR iPhone Duo》中所预告的，安卓和 iOS 版都已完成资讯、圈子信息流响应式排版改进：在宽屏幕中列表会跟随宽度自动切换为 1、2、3…… 列排版，不浪费屏幕空间。鸿蒙版后续也会支持列表响应式排版。当然，考虑到有些朋友可能不习惯这种排版，在后续版本我们会提供切换开关。

▲ 宽屏幕下信息流多列排版

除此之外，iOS 版针对 iPhone Duo 进行了更多细节方面的改进，进一步提升使用体验。还识别了 iPhone Duo 半折下外屏使用状态，小尾巴设备形态又 +2（一共有几种呢？）。

完整的更新历史参考下方。目前 iOS 最新版本历经波折已在今晨正式上架；安卓版各商店也已提交过审，也可通过 App 内更新升级。

详细更新日志：

iOS / iPadOS 版 9.55：

新增：功能 - 大屏设备支持宽屏多列（列表等页面会采用多列布局）

新增：功能 - iPhone Duo，小尾巴支持半折叠外屏样式

改进：功能 - iPhone Duo，详情页评论 / 点赞数角标改为评论图标底部显示

改进：功能 - iPhone Duo，详情页工具栏返回按钮在顶部显示

修正：功能 - 分栏切换后回复等弹窗页面未正确隐藏的问题

修正：功能 - 分栏模式下文章详情页无法手势滑动评论区

修正：界面 - 分栏切换后文章详情页等页面返回按钮可能不显示的问题

修正：界面 - 分栏切换后搜索页面的搜索框可能未正确设置宽度的问题

修正：界面 - 分栏切换后可能崩溃的问题

修正：界面 - 某些情况下投稿页面的弹窗文字可能看不清的问题

修正：界面 - 界面尺寸变更时底部工具栏 UI 显示异常的问题

修正：界面 - iPad，使用妙控键盘时会有蓝色选中框的问题

修正：界面 - iPad，开启沉浸式阅读后从文章返回首页列表时可能会返顶的问题

修正：界面 - iPad，听新闻悬浮窗在拖拽主窗户后会显示异常的问题

修正：界面 - iPad，离线阅读 / 创作声明等界面可能显示不全的问题

修正：界面 - iPad，首页更多弹窗 / 栏目编辑界面按钮显示过大的问题

修正：界面 - iPad，文章详情页底部工具栏间距过小的问题

修正：界面 - iPhone Duo，选择搜索引擎、推送通知、底部工具栏页面、圈子视频页可能被遮挡的问题

修正：界面 - iPhone Duo，新闻体验视频页、直播页、圈子视频页全屏按钮无效的问题

修正：界面 - iPhone Duo，沉浸式阅读模式下会导致垂直的工具栏被隐藏

修正：界面 - iPhone Duo，圈子首页的发布按钮可能被底部导航栏挡住的问题

安卓版 9.55：

新增：功能 - 大屏设备支持多列显示

新增：功能 - 搜索页面 AI 雷达支持关闭

改进：功能 - 页面分屏默认仅横屏开启

修正：功能 - 评论 / 回帖展开页下滑关闭距离长问题

修正：功能 - 关键词屏蔽过多时显示不全问题

修正：功能 - 关键词搜索页面热搜词结果异常问题

修正：界面 - 首页悬浮按钮可能与底部任务栏重叠问题

恳请各位老哥给出五星评论，支持我们做得更好！

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文末下载信息

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