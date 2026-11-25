IT之家 11 月 25 日消息，据新浪科技今天报道，哔哩哔哩（B站）董事长兼 CEO 陈睿在公司 2026 年第三季度财报中表示，社区是B站最强的特质，也是B站的壁垒。社区建立在用户、UP 主和平台三者之上。

陈睿认为，B站用户可能是中国最年轻、最活跃以及有着最好教育、最好审美的用户。他们懂得去欣赏好的内容，也始终渴望好内容，构成了B站社区的基本盘。B站 UP 主也同样重要，是中国互联网环境中最具才华的创作者。他们都是年轻人，有自我表达的欲望和创作的才华，在社区里逐步成长成为了创作者。

他表示，B站 UP 主和用户是一种共生的关系，UP 主为用户创作优质内容，用户通过反馈和激励，支持 UP 主持续成长。他认为B站让 UP 主和用户能更好地连接起来，这种连接、信任以及社区的归属感，是B站的重要特质。

谈到短内容对互联网的冲击时陈睿指出，短内容主要追求持续吸引用户注意力，而B站做的是优质内容，最重要的是占据用户的心智，让用户产生获得感。B站由此形成了与短内容不同的用户基本盘。B站应该是在 AI 时代受益最大的平台之一。优质内容在过去最大的瓶颈是供给，AI 一方面让更多好内容被高效地创作出来，同时也让好内容更快地被用户看见。

在他看来，随着新一代年轻人的成长、用户审美水平提升，以及精神世界日益丰富，B站用户数量在未来仍会持续增加。

据IT之家此前报道，B站 2026 财年第三季度营业总收入 83.17 亿元，同比增长 8%，环比增长 4.75%。毛利润 31.03 亿元，同比增长 10%；毛利率 37.3%，同比增长 0.6 个百分点；归母净利润 5.09 亿元，同比增长 8.1%，环比增长 47.94%。