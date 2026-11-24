IT之家 11 月 24 日消息，哔哩哔哩今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：237.29 亿元，同比增长 8%
毛利润：88.31 亿元，同比增长 10%
归母净利润：10.62 亿元，同比增长 56.1%
基本每股收益：2.54 元
稀释每股收益：2.39 元
资产负债率：67.8%
营业总收入：83.17 亿元，同比增长 8%，环比增长 4.75%
毛利润：31.03 亿元，同比增长 10%
毛利率：37.3%，同比增长 0.6 个百分点
归母净利润：5.09 亿元，同比增长 8.1%，环比增长 47.94%
基本每股收益：1.22 元
稀释每股收益：1.14 元
资产负债率：67.8%
2026 财年前三季度
2026 财年第三财季
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