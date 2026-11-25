IT之家 11 月 25 日消息，界面新闻今日援引供应链消息称，2027 年主要手机厂商出货目标近期陆续落定。受上游存储芯片成本持续高企影响，多数厂商选择下调明年预期。

小米将 2026 年智能手机出货目标定为约 1.2 亿台，2027 年下调至约 9,000 万台，同比减少 25%。

联想（以摩托罗拉为主）2026 年出货目标约为 5,000 万台，2027 年下调至约 4,000 万台，同比减少 20%。

苹果 2026 年出货目标约为 2.33 亿台，2027 年下调至约 2.2 亿台，同比减少 5.6%。

三星 2026 年出货目标约为 2.32 亿台，2027 年下调至约 2.1 亿台，同比减少 9.5%。

OPPO 2026 年出货目标约为 1.05 亿台，2027 年下调至约 9,000 万台，同比减少 14%。

vivo 2026 年出货目标约为 8,500 万台，2027 年下调至约 6,000 万台，同比减少 29%。

传音 2026 年出货目标约为 6,600 万台，2027 年下调至约 5,800 万台，同比减少 12%。

华为 2027 年出货目标下调至约 5,000 万台以下，较 2026 年的约 6,000 万台减少超过 16%。

根据 Counterpoint Research 市场监测服务数据，2026 年第三季度全球智能手机出货量同比大幅下滑 19%，但受平均售价提升支撑，全球智能手机营收同比增长 3%，达到 1,140 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,613.12 亿元人民币），价格与高端化趋势完全对冲了出货量的暴跌。

Counterpoint 判断，当前体现出的营收韧性难以延续到下一季度：2026 年第四季度，出货量跌幅预计将超过平均售价的涨幅，推动全球智能手机营收进入收缩区间，但前三季度的高平均售价仍会让 2026 年全年营收高于上年。

2027 年，高企的存储成本将持续挤压厂商利润、推动进一步涨价，出货量将继续下滑，但跌幅将小于 2026 年，更高的平均售价会推动营收增速超过 2026 年水平。成本层面的缓解预计要到 2028 年才会出现，届时厂商更可能将节省下来的成本重新投入设备升级，而非下调售价。