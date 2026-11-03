Counterpoint：Q3 全球智能手机出货同比下降 19%，苹果创同期营收纪录

IT之家 11 月 3 日消息，根据 Counterpoint Research 市场监测服务最新数据，2026 年第三季度全球智能手机出货量同比大幅下滑 19%，但受平均售价提升支撑，全球智能手机营收同比增长 3%，达到 1,140 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,598.55 亿元人民币），价格与高端化趋势完全对冲了出货量的暴跌。

受高端机型贡献提升、全行业存储成本推动的涨价双重驱动，全球智能手机平均售价（ASP）同比飙升 27%，达到 442 美元（现汇率约合 2,946 元人民币），创下单季度历史新高。

Counterpoint 高级分析师 Shilpi Jain 表示，智能手机市场正愈发面临出货量与价值的权衡，尽管更高的平均售价缓解了出货下滑对营收的冲击，但这并不必然等同于盈利改善。随着存储成本持续挤压利润空间，手机厂商正在涨价、收缩边缘化的 SKU、聚焦主力爆款机型与核心市场；入门级细分市场尤其脆弱，几乎没有在不损伤利润的前提下吸收成本上涨的空间。对厂商而言，未来更大的挑战不仅是守住出货规模，更是在维持设备可负担性的同时保护利润。

苹果在 2026 年第三季度拿下有史以来最高的日历年第三季度营收，同比增长 17%，同时创下全球智能手机营收份额 50% 的历史纪录，自身平均售价同比提升 19%，支撑来自 iPhone 17 系列的持续热销，以及 iPhone 18 Pro 系列上市初期的市场热度。

Counterpoint 研究总监 Tarun Pathak 指出，苹果是本季度韧性最强的主流品牌，出货量同比基本持平，拥有足够的定价权吸收不断上涨的存储成本，并将成本传导给消费者且几乎不对需求造成冲击。iPhone 18 Pro 系列更高的首发定价、基础款 iPhone 18 缺席本季度首发、9 月全系列旧机型涨价，共同推动苹果在整体充满挑战的市场中实现了强劲的营收增长。

三星以 19% 的营收份额位居第二，营收同比增长 14%，同时仍以 22% 的出货份额保持全球出货量第一的位置。三星营收增长主要来自平均售价同比上涨 21% 至 367 美元（现汇率约合 2,446 元人民币），支撑因素包括走量 A 系列的全线涨价、Galaxy S26 Ultra 与 Z Fold8 的更高贡献；Z Fold8 上市初期的强劲需求进一步优化了其高端产品结构，三星的一体化供应链也帮助其缓冲了存储成本上涨的冲击。

小米本季度营收同比持平，但平均售价实现两位数增长，完全抵消了出货量收缩的影响，增长动力来自零部件成本向下游的传导，以及产品组合明显从入门级向中端、中高端机型倾斜；REDMI Note 15 系列、小米 17T 是其核心市场中主要的营收贡献机型。

OPPO、vivo 本季度营收分别同比下滑 26%、22%，出货量下跌幅度超过了平均售价的增长幅度。两个品牌都将利润置于出货规模之上，收缩非核心市场的运营，聚焦旗舰与重点机型以强化品牌定位、拉动营收。OPPO 受益于 OPPO A6 系列带动，中端机型的平均售价涨幅更广，产品结构持续改善；vivo 的平均售价增长则集中在中高端与高端市场，vivo S60 5G、V70、X300 系列是其核心增长来源。

Counterpoint 判断，当前体现出的营收韧性难以延续到下一季度：2026 年第四季度，出货量跌幅预计将超过平均售价的涨幅，推动全球智能手机营收进入收缩区间，但前三季度的高平均售价仍会让 2026 年全年营收高于上年。

2027 年，高企的存储成本将持续挤压厂商利润、推动进一步涨价，出货量将继续下滑，但跌幅将小于 2026 年，更高的平均售价会推动营收增速超过 2026 年水平。成本层面的缓解预计要到 2028 年才会出现，届时厂商更可能将节省下来的成本重新投入设备升级，而非下调售价。