IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 fujirumors 昨日（11 月 24 日）发布博文，报道称法国时间 12 月 2 日 10 点（北京时间 2 日 17 点）在巴黎举办的 X Summit 活动中，富士胶片 (FUJIFILM) 有望推出下一代无反相机 X-T6。

IT之家此前报道，新款 X-T6 将会采用 4000 万像素全新 APS-C 传感器，而最新报道披露了更多细节，将首次采用加入白色子像素的 RGBW 色彩滤镜结构，取代富士长期使用的 X-Trans RGB 滤色阵列。

传统相机传感器主要依靠红、绿、蓝三种彩色滤光片来感知颜色，而 RGBW 方案则额外加入“白色”子像素，可让更多光线直接进入感光单元。理论上，这会提升传感器的进光量与感光度，从而在夜景、室内、阴天等弱光场景下减少噪点，并带来更宽的动态范围。

RGBW 技术并非全新概念，已在部分智能手机及 Blackmagic Ursa Cine 电影机等产品中出现，但该技术也可能带来色彩还原、细节处理等方面的挑战，索尼过去曾因特定条件下的表现问题，将部分传感器从 RGBW 改回 RGB。

在排列方式上，除了传统 RGBW 排列方式外，此前还有消息称富士正在自研 RGBW-X-Trans 混合方式。

除传感器外，传闻还称 X-T6 将进行小幅外观调整，配备容量更大的 NP-W255 电池，并搭载 X-Processor 6 图像处理器。新处理器预计会提供更充足的算力，用于改进自动对焦及 AI 被摄体识别能力。