IT之家 11 月 25 日消息，据日本 ITmedia 今天报道，随着日本越来越多企业遭受网络攻击、数据泄露，许多公司已开始购买“网络安全保险”。

经营网络保险业务的大型保险公司“损害保险日本兴亚”表示，自 10 月以来，他们收到的保险咨询数量达到上个月的 3 倍，咨询内容包括“从什么时候开始可以投保”“发生事故后能够获得哪些支持”等。

据IT之家了解，日本的“网络安全保险”（サイバー保険）是一种面向企业的商业保险，主要用于弥补企业遭受网络攻击、数据泄露等网络安全事件后产生的经济损失。

日本的大型保险公司从 10 年前开始提供此类保险，许多企业会将赔偿上限设定在 5 亿日元至 10 亿日元（IT之家注：现汇率约合 2,095.9 万元至 4,191.9 万元人民币）之间。

根据日本损害保险协会数据，2016 财年的网络保险合同数量约为 2.6 万份，到 2025 财年已增至约 34.5 万份，增长超过 10 倍。

不过一项针对中小企业经营者开展的实际调查显示，2025 财年的网络保险投保率仅为 8.8%。尽管这一比例较 2021 财年调查启动时的 4.1% 有所上升，但仍有约半数受访者甚至不知道网络安全保险的存在。

据日本警察厅统计，2026 年上半年遭受勒索软件攻击的 123 起案例中，约六成受害者是中小企业。在针对受害企业和组织开展的问卷调查中，恢复费用超过 1,000 万日元（现汇率约合 41.9 万元人民币）的案例占六成，其中还有多起费用超过 1 亿日元（现汇率约合 419.2 万元人民币）的案例。