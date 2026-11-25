IT之家 11 月 25 日消息，小米集团 11 月 24 日发布 2026 年 Q3 业绩，称稳中求进，单季营收站稳千亿。总营收 1,072 亿元，经调整净利润 49 亿元。

据中国证券报报道，小米集团合伙人、总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰在财报电话会上表示，这是他从业以来感觉最难的一个季度。IDC 初步统计显示，2026 年第三季度，全球智能手机市场同比下跌 22%，创下有统计以来单季度最大同比降幅。

卢伟冰表示，经过前三季度的历练，小米应对困难已经比较主动和从容，营收站稳千亿规模，收入同比下滑幅度也在逐步收窄。他表示，存储芯片涨价短期对公司经营压力明显，但并不影响对未来的坚定投资，小米仍然会持续加大在 AI、芯片、机器人等领域的投资。

卢伟冰认为，增程市场依然大有可为，小米澎程上市首月锁单超 7 万辆，稳态期销量保持平稳。同时，小米澎程也很大程度拓展丰富了小米汽车的用户构成，在更多圈层实现破圈：

澎程用户年龄大于 SU7/YU7，截至目前 35 岁以上用户占比超 50%；

购车家庭用户占比达 87.8%；

油车增换购用户占比 50.3%。

上市两个月来，澎程车主行驶里程纯电占比超九成；

75% 用户用过会客厅模式、80% 用过四人头等舱模式。

IT之家注意到，卢伟冰昨日（11 月 24 日）发文表示，小米集团 2026 年 Q3 智能手机全球平均售价（ASP）同比大增近 40%，创历史新高。高价格段市占率稳步提升，国内 6,000 元及以上价位智能手机销量份额同比提升 1.2 个百分点。