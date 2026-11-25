IT之家 11 月 25 日消息，据纽约时报 11 月 22 日报道，美国新罕布什尔州 58 岁女性患者 Molly Falco 接受基因编辑猪肾移植满一年（365 天），成为目前全球已知接受猪肾移植后存活时间最长的活体患者。

据报道，该患者没有出现严重并发症，目前不再需要透析。这一医学成就凸显了跨物种器官移植的潜力。

据悉，这枚猪肾来自生物技术公司 eGenesis 培育的基因编辑供体猪 EGEN-2784，于 2025 年 11 月 22 日在美国麻省总医院被植入患者体内。

负责该患者治疗的麻省总医院布里格姆移植中心肾脏移植研究主任 Leonardo Riella 表示：“这让我们非常有信心，这种做法是可行的 —— 肾脏确实能够正常工作。”不过 Riella 也表示，目前还没有到庆功的时候。

报道提到，有超过 50 万美国肾衰竭患者依赖透析治疗来替代肾脏的功能，即过滤血液中的废物和多余液体。根据器官共享联合网络的数据，约有 9 万人正在等待肾移植手术，但去年实际进行的肾移植手术仅有 2.6 万例左右。平均而言，每天都有 12 人在等待肾移植的过程中去世。

IT之家从报道获悉，患者 Molly Falco 是两个孩子的母亲，曾从事厨师工作。她使用转基因猪的肾脏作为移植器官的时间，比目前所知的任何其他患者都要长。Riella 表示，除了排出毒素和生成尿液之外，这种猪的肾脏还具备人类肾脏的其他重要功能，比如调节体内液体和矿物质的平衡。

Riella 团队预计明年将公布一项新临床研究结果。如果研究结果积极，研究团队希望在大约 5 年内，能够拥有一种获准用于人体的产品，为部分特定患者提供一种替代透析的治疗选择。