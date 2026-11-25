IT之家 11 月 25 日消息，据英国《金融时报》报道，欧盟正在拟定方案，计划筹募最高 500 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 3,654.19 亿元人民币）设立一支新基金，面向欧洲本土人工智能与量子计算企业开展长期高风险投资，希望借此降低对美国和中国技术的依赖。

两名参与相关讨论的官员透露，这支拟设立的主权科技股权基金（Stef），相比欧盟现有的融资项目，将投向规模更大、风险更高、周期更长的投资标的。

其中一名官员表示：“这是投向高风险领域的长期稳定资金。它和欧盟以往的做法完全不同，而这恰恰是我们设立它的理由。”

投资重点将放在人工智能与量子技术上。量子技术依托量子力学原理，能够完成传统计算机极难实现的运算。欧盟委员会将于周三发布量子战略，希望提升欧盟在这一新兴产业中的地位。

在美国政策不确定性上升、地缘局势持续动荡的背景下，这支新基金的规划，是欧洲推进技术自主整体布局中的一环。

欧盟同时希望带动新兴技术领域的投资。在这些赛道上，欧洲企业一直难以和美、中竞争对手抗衡。相关官员称，主权科技股权基金对一家企业注资后，可以起到示范作用，吸引其他投资者跟进。

欧洲难以给创新科技企业提供资金、助力企业做大，经常被认为是欧盟在相关领域落后于美国和中国的核心原因，马里奥 · 德拉吉（Mario Draghi）在提升欧盟竞争力的相关建议中也提到了这一点。

本月早些时候，各国领导人围绕人工智能议题磋商之后，欧盟委员会主席乌尔苏拉 · 冯德莱恩（Ursula von der Leyen）承诺，将拿出一份“目标宏大的方案”，为巩固欧盟“技术主权”的各类项目提供资金支持。

官员透露，相关方计划在明年 2 月公布这支新基金的运作细则。届时欧盟领导人会在比利时阿尔登比森的闭门会议上，讨论欧盟的竞争力问题。

基金的具体资金来源仍在商议。一名官员称，欧盟委员会打算用欧盟公共资金作为种子资金，撬动更多民间资本参与，目标是每投入 1 欧元（现汇率约合 7.3 元人民币）公共资金，能够带动合计 6 欧元（现汇率约合 43.9 元人民币）的总资金。

欧盟科技事务负责人亨娜 · 维尔库宁（Henna Virkkunen）上周已经和欧洲投资银行探讨过该基金构想。欧洲投资银行可以提供金融专业支持，但自身不承担投资风险。

维尔库宁上周在一场会议上表示，这支基金的目标募资额为 500 亿欧元（现汇率约合 3,654.19 亿元人民币），这一规模仅为欧盟委员会估算的、实现完全技术主权所需总投入的十分之一。

和现有的欧洲规模化成长基金一样，主权科技股权基金将由独立基金管理人运营，保证投资决策不受政治因素干预。

面向欧洲更广泛科技行业的欧洲规模化成长基金，由瑞典私募机构 EQT 管理，募资目标仅为 50 亿欧元（现汇率约合 365.42 亿元人民币），规模远小于这支新基金。