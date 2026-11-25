IT之家 11 月 25 日消息，在今天的 NIO IN 2026 蔚来创新科技日中，蔚来正式发布世界模型 NWM 3.0，该版本在模型架构、闭环训练、跨域融合三大方向均有较大进步，模型将于备案完成后向蔚来旗下四大平台推送。

蔚来表示，NWM 3.0 相对于 NWM 2.5 版本综合数据量提升 7 倍、综合训练效率提升 5 倍，开发人员结合仿真及真实行车数据闭环，进一步优化了模型驾驶博弈、会车、避让、匝道变道等性能，在高速、城区、小路、停车场、园区、换电场景之间实现自然跨场景切换。

同时，NWM 3.0 通过全链路协同优化压缩了反应时间，在测试中，整车控制时延压缩 54%、智驾控制时延压缩 40%、底盘控制时延压缩 78%、车辆响应时延压缩 50%。

蔚来还透露，NWM 3.0 采用“显式空间 + 隐式空间双闭环强化学习”互补设计，其中显式空间对应传统视频世界模型“逐帧渲染未来图像（约 830 万像素 / 帧）”，而隐式空间对应“隐空间世界模型”，即“不生成完整画面，而是直接生成未来场景”，以结构化、紧凑的表示描述场景演变，替代逐帧渲染图像，号称单步推演速度较视频世界模型提升约 100 倍。